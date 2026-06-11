El escándalo de Manuel Adorni llegó al Financial Times
El reconocido diario británico Financial Times publicó un duro artículo sobre la investigación por los 500 mil dólares no declarados de Manuel Adorni.
Financial Times expuso la delicada situación patrimonial del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El medio británico remarcó que el funcionario de Javier Milei confesó mantener medio millón de dólares fuera del sistema, desatando una fuerte crisis interna y constantes tensiones políticas que impactan negativamente en la gestión actual.
Los textuales del Financial Times sobre la polémica
Según detalló la publicación, el vocero presidencial intentó justificar su situación afirmando que el dinero fue ganado legítimamente en el sector privado y a través de criptomonedas. El artículo subrayó su polémica defensa textual: "Toda nuestra vida ahorramos y lo hicimos en negro, al igual que la mayoría de los argentinos que tienen la suerte de ahorrar dinero". Asimismo, reconoció que cometió un "error" al seguir dejando el dinero sin declarar tras asumir en el gobierno en 2023.
IMPORTANTE: Manuel Adorni dice que tuvo un pendrive con medio millón de dólares guardado por años: "Era un trofeo"
El periódico hizo hincapié en que esta investigación ha dominado los titulares durante cuatro meses y citó al analista Ignacio Labaqui, quien evaluó que la explicación en vísperas del Mundial "no es coincidencia". Para el especialista, "el daño ya está hecho, han pasado cuatro meses perdiendo el control de la agenda, cuando Milei debería haberlo dejado ir".
Además, el texto refleja el fuerte impacto puertas adentro de la coalición libertaria, citando las duras palabras de la exministra Patricia Bullrich. La senadora apuntó directamente contra el accionar de su excompañero de Gabinete: "Esto es más que un error, es una omisión ética", y añadió que "ahora dependerá de los tribunales decidir".
Finalmente, el medio económico vinculó directamente esta serie de controversias con la imagen presidencial, indicando que la aprobación de Javier Milei cayó de mediados de los 40 a mediados de los 30 puntos en los primeros cuatro meses de 2026, aunque destacando que logró una inflación de apenas 2,1 por ciento en mayo.
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