El escándalo de Manuel Adorni llegó al Financial Times

Además, el texto refleja el fuerte impacto puertas adentro de la coalición libertaria, citando las duras palabras de la exministra Patricia Bullrich. La senadora apuntó directamente contra el accionar de su excompañero de Gabinete: "Esto es más que un error, es una omisión ética", y añadió que "ahora dependerá de los tribunales decidir".

Finalmente, el medio económico vinculó directamente esta serie de controversias con la imagen presidencial, indicando que la aprobación de Javier Milei cayó de mediados de los 40 a mediados de los 30 puntos en los primeros cuatro meses de 2026, aunque destacando que logró una inflación de apenas 2,1 por ciento en mayo.