Javier Milei adelantó su llegada a Paraná y se sacó una foto con Rogelio Frigerio
El presidente llegó a Paraná antes de lo previsto, fue recibido por Rogelio Frigerio y retomó su agenda de campaña tras los incidentes en Santa Fe.
Javier Milei arribó este sábado al mediodía a la ciudad de Paraná, en el marco de la campaña electoral hacia las Legislativas del 26 de octubre, y fue recibido en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo por el gobernador Rogelio Frigerio, con quien estrechó una alianza electoral que busca fortalecer la presencia de la coalición en la provincia de Entre Ríos. La visita se da luego de un paso por Santa Fe, donde el jefe del Estado debió suspender parte de su recorrida en medio de un clima de confrontación que escaló hasta incluir golpes, huevazos y empujones, y que incluso culminó con el desmantelamiento de un gazebo del partido oficialista, generando un operativo policial especial para resguardar la seguridad del mandatario.
El arribo a Paraná fue anticipado por el propio presidente tras los incidentes en Santa Fe, donde manifestantes arrojaron huevos al paso de su comitiva y la Policía terminó deteniendo a al menos cinco personas, en un contexto que también estuvo marcado por enfrentamientos con militantes libertarios y que generó dudas sobre la continuidad de la agenda presidencial en el Litoral. En este marco, la presencia de Milei en la capital entrerriana apunta a retomar la actividad proselitista, con una caminata prevista por la tarde en la zona de la Costanera Baja, con convocatoria oficial a las 18.00 en la esquina de Laurencena y Acuerdo de San Nicolás.
Durante la jornada en Paraná, además de Frigerio, se espera la participación de otros referentes del espacio electoral, como Andrés Laumann, quien encabeza la boleta para diputados, y Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, que ocupan los dos puestos expectantes de ingresar al Senado. La visita se concreta en un contexto de tensión por el escándalo que involucra a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco, un tema que ha marcado la agenda política de los últimos días y que genera un clima complejo para los actos de campaña, con el oficialismo y la oposición monitoreando de cerca cada paso del presidente.
