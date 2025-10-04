Javier Milei adelantó su llegada a Paraná y se sacó una foto con Rogelio Frigerio

Javier Milei arribó este sábado al mediodía a la ciudad de Paraná, en el marco de la campaña electoral hacia las Legislativas del 26 de octubre, y fue recibido en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo por el gobernador Rogelio Frigerio, con quien estrechó una alianza electoral que busca fortalecer la presencia de la coalición en la provincia de Entre Ríos. La visita se da luego de un paso por Santa Fe, donde el jefe del Estado debió suspender parte de su recorrida en medio de un clima de confrontación que escaló hasta incluir golpes, huevazos y empujones, y que incluso culminó con el desmantelamiento de un gazebo del partido oficialista, generando un operativo policial especial para resguardar la seguridad del mandatario.