Javier Milei aseguró que retomó el diálogo con Mauricio Macri: "Le escribí"

“Estamos avanzando de la misma manera que también avanzamos con los gobernadores. Tenemos que trabajar con todos. Hay gobernadores que tienen afinidad, podes tener diferencias que en el periodo electoral se exacerban, porque es natural. Cuando termina, estamos todos trabajando”, sostuvo el mandatario.

Tras los dichos Javier Milei, Macri fue más allá y reveló que tuvieron un encuentro en la Quinta de Olivos, donde también estuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.

El jueves pasado, Macri ya se había cruzado con Francos. El hecho ocurrió el jueves pasado al mediodía durante un evento diplomático celebrado en la embajada de Arabia Saudita, en Palermo.

El jefe de Gabinete no perdió la oportunidad de saludar al exmandatario y de publicar el momento en redes sociales. Tras convertirse en el principal impulsor de un acercamiento de La Libertad Avanza con el creador del PRO, celebró el encuentro con un abrazo que mostró en X, donde contó que mantuvo "un cordial intercambio con el expresidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une".

