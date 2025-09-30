Javier Milei aseguró que puede salir a la calle "sin problemas"



Para el Presidente, la diferencia entre el disenso democrático y el escrache violento es clave: “Que haya gente descontenta es normal, pero el mecanismo institucional para dirimirlo son las elecciones. La violencia no es el camino”.

Según explicó, el hostigamiento no fue un hecho aislado: “Esto también lo hicieron en un acto en Lomas de Zamora y en Moreno. Es una dinámica que buscan implementar. Pero cuando la información empieza a circular, queda claro que no es un repudio espontáneo, sino un escrache organizado con consignas violentas”.

Milei sostuvo que los hechos registrados en Ushuaia muestran la “peor cara” de ciertos sectores políticos. “Usan recursos públicos, bloquean la seguridad y encima lo hacen para acallar voces. Eso es lo que verdaderamente erosiona la democracia”, agregó.

Violencia política y redes sociales: el debate entre Milei y Laje

Milei advirtió que la sociedad argentina atraviesa un clima de creciente violencia: “Lo que me preocupa es que hay una violencia bastante marcada y no es de un solo lado. El kirchnerismo tiene como hábito, si no está en el poder, destrozar. Violencia es querer bloquear actos o agredir gente. Las redes muchas veces crean un clima, pero un tuit no es lo mismo que un golpe”.

En ese sentido, diferenció entre la agresión digital y los ataques físicos: “Las redes tienen determinadas lógicas. Cada una funciona distinto y hay que aprender a convivir con eso. Para mí, violencia es cuando alguien se mete con tu vida, tu libertad o tu propiedad. No podés poner en el mismo nivel un tuit con una agresión física. Eso es inaceptable y es la marca del kirchnerismo”.