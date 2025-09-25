Tras varios meses de alejamiento, Guillermo Francos se abrazó con Mauricio Macri en un evento diplomático

Pero pasaron los meses y La Libertad Avanza no pudo repetir el "batacazo" en la provincia de Buenos Aires, donde la fuerza violeta quedó 13 puntos por debajo de la nueva iteración peronista, Fuerza Patria, en las elecciones legislativas del 7 de septiembre pasado.

Apenas una semana después de esos comicios el Jefe de Gabinete de Javier Milei afirmó en una entrevista radial: "Tenemos que seguir conversando con Macri y con el PRO, para reforzar los apoyos y convencer a su electorado. Es clave que ese espacio acompañe nuestra propuesta en esta etapa".

En línea con su intención de recomponer el vínculo político con el titular del PRO antes de las elecciones legislativas nacionales, que son el 26 de octubre, Francos puso en marcha su propio operativo diplomático.