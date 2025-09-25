Tras varios meses de alejamiento, Guillermo Francos se abrazó con Mauricio Macri en un evento diplomático
El expresidente coincidió con el jefe de Gabinete de Javier Milei en una celebración de la embajada de Arabia Saudita y aprovechó para saludarlo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, coincidió este jueves al mediodía con Mauricio Macri en un evento diplomático celebrado en la embajada de Arabia Saudita, en Palermo, y no perdió la oportunidad de saludarlo y de publicar el momento en redes sociales.
Tras convertirse en el principal impulsor de un acercamiento de La Libertad Avanza con el creador del PRO, Guillermo Francos celebró el encuentro con un abrazo que mostró en X, donde contó que mantuvo "un cordial intercambio con el expresidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une".
Esa "buena relación" estuvo en duda apenas en mayo de este año, cuando en medio de la campaña para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires Guillermo Francos aseguró que Mauricio Macri estaba "exaltado y nervioso por poner en juego su reducto político permanente".
Las elecciones legislativas porteñas terminaron con cinco bancas nuevas para el PRO y una mayoría total en para La Libertad Avanza en la Ciudad, ya que incluso antes de los comicios había sumado legisladores amarillos a su bloque.
Pero pasaron los meses y La Libertad Avanza no pudo repetir el "batacazo" en la provincia de Buenos Aires, donde la fuerza violeta quedó 13 puntos por debajo de la nueva iteración peronista, Fuerza Patria, en las elecciones legislativas del 7 de septiembre pasado.
Apenas una semana después de esos comicios el Jefe de Gabinete de Javier Milei afirmó en una entrevista radial: "Tenemos que seguir conversando con Macri y con el PRO, para reforzar los apoyos y convencer a su electorado. Es clave que ese espacio acompañe nuestra propuesta en esta etapa".
En línea con su intención de recomponer el vínculo político con el titular del PRO antes de las elecciones legislativas nacionales, que son el 26 de octubre, Francos puso en marcha su propio operativo diplomático.
