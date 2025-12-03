Quedó el micrófono abierto y se escucharon en vivo los "piropos" de un diputado: "Qué buena está la peruca"

Javier Milei, presente en Diputados

Muy atrás quedaron las épocas en las que Javier Milei calificaba de "nidos de ratas" al Congreso de la Nación, y acudió este miércoles al recinto para participar de la jura de los nuevos Diputados.

Junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y al ministro del Interior, Diego Santilli, el mandatario libertario ocupó uno de los palcos y provocó fuertes reacciones tanto en la oposición como en el oficialismo.

El mapa de fuerzas en la Cámara de Diputados tuvo este lunes un giro inesperado: mientras algunos bloques se fracturaban, nuevos legisladores se sumaron a La Libertad Avanza, lo que dejó al oficialismo en condiciones de convertirse en la primera minoría.

Tras la salida de tres diputados de Catamarca que abandonaron Unión por la Patria para conformar su propio bloque, horas más tarde se confirmó que Francisco Morchio pasará a integrar la bancada libertaria.