La Libertad Avanza incorpora un diputado de Pichetto y se convierte en la primera minoría

El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida públicamente y sostuvo que el pase permitirá “impulsar con más fuerza las ideas de la libertad”.

La incorporación de Morchio fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien reposteó un mensaje del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. “Con tu aporte valioso estaríamos alcanzando la primera minoría, lo que nos permitirá impulsar con más fuerza las ideas de la libertad y dejar atrás el populismo kirchnerista”, escribió. Milei agregó: “Primera minoría, confirmado”.

El quiebre en Catamarca que debilitó al PJ en Diputados

El avance libertario coincidió con otra jugada clave: la salida de tres diputados catamarqueños del bloque de Unión por la Patria.

Los legisladores Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot, todos cercanos al gobernador Raúl Jalil, anunciaron la conformación de un nuevo espacio, “Elijo Catamarca”, y notificaron la ruptura formal al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Este reacomodamiento dejó al peronismo con 94 escaños y profundizó la fragmentación interna que el PJ arrastra desde las elecciones.

El operativo de La Libertad Avanza para robustecer su bloque en Diputados

La Libertad Avanza venía de sumar a ocho diputados del PRO alineados con Patricia Bullrich, tres radicales disidentes y nuevos ingresos que ampliaron la bancada.

A eso se agregará el reemplazo de Silvia Lospennato, quien pasará a la Legislatura porteña: su banca quedará en manos de Lorena Petrovich, otra dirigente cercana a Bullrich, que ya anticipó que votará junto a los libertarios.