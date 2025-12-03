La Libertad Avanza incorpora un diputado de Pichetto y se convierte en la primera minoría
Francisco Morchio, hasta ahora integrante de Encuentro Federal, se sumará al bloque oficialista en la Cámara de Diputados.
El mapa de fuerzas en la Cámara de Diputados tuvo este lunes un giro inesperado: mientras algunos bloques se fracturaban, nuevos legisladores se sumaron a La Libertad Avanza, lo que dejó al oficialismo en condiciones de recuperar la primera minoría.
Tras la salida de tres diputados de Catamarca que abandonaron Unión por la Patria para conformar su propio bloque, horas más tarde se confirmó que Francisco Morchio pasará a integrar la bancada libertaria.
Con estos movimientos, La Libertad Avanza podría consolidarse como el bloque con mayor número de representantes, alcanzando las 95 bancas y desplazando al kirchnerismo, que hasta ahora mantenía la primera minoría.
Según confirmaron en el oficialismo, Frigerio le pidió a Morchio que abandonara Encuentro Federal, espacio presidido por Miguel Ángel Pichetto, y se integrara a LLA para romper el empate con Unión por la Patria.
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida públicamente y sostuvo que el pase permitirá “impulsar con más fuerza las ideas de la libertad”.
La incorporación de Morchio fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien reposteó un mensaje del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. “Con tu aporte valioso estaríamos alcanzando la primera minoría, lo que nos permitirá impulsar con más fuerza las ideas de la libertad y dejar atrás el populismo kirchnerista”, escribió. Milei agregó: “Primera minoría, confirmado”.
El quiebre en Catamarca que debilitó al PJ en Diputados
El avance libertario coincidió con otra jugada clave: la salida de tres diputados catamarqueños del bloque de Unión por la Patria.
Los legisladores Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot, todos cercanos al gobernador Raúl Jalil, anunciaron la conformación de un nuevo espacio, “Elijo Catamarca”, y notificaron la ruptura formal al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
Este reacomodamiento dejó al peronismo con 94 escaños y profundizó la fragmentación interna que el PJ arrastra desde las elecciones.
El operativo de La Libertad Avanza para robustecer su bloque en Diputados
La Libertad Avanza venía de sumar a ocho diputados del PRO alineados con Patricia Bullrich, tres radicales disidentes y nuevos ingresos que ampliaron la bancada.
A eso se agregará el reemplazo de Silvia Lospennato, quien pasará a la Legislatura porteña: su banca quedará en manos de Lorena Petrovich, otra dirigente cercana a Bullrich, que ya anticipó que votará junto a los libertarios.
