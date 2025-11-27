Quiénes son los diputados nacionales que renunciarán a sus bancas y por qué

De diputados a senadores

La libertaria neuquina Nadia Márquez interrumpirá su mandato en la Cámara de Diputados a mitad de mandato para iniciar un período de seis años en el Senado, al igual la salteña María Emilia Orozco, elegida en los comicios de octubre por LLA.

pablo cervi Pablo Cervi: de "radical con peluca" a libertario converso.

Otro neuquino, el exradical Pablo Cervi, terminó de confirmar su conversión al anarcocapitalismo y secundó a Márquez en la lista de La Libertad Avanza, por lo que dejará la cámara baja para asumir en la alta.

La libertaria rionegrina Lorena Villaverde, detenida en 2002 por ingresar un kilo de cocaína al estado norteamericano de Florida y vinculada al extraditado Fred Machado, abandonará la cámara baja para asumir en el Senado en medio de una catarata de impugnaciones que, al parecer, son infructuosas para evitar su asunción.

Uno de sus mayores detractores es su coterráneo peronista Martín Soria, exministro y exintendente de General Roca, quien también renunciará a su banca para asumir en el Senado por la provincia de Río Negro.