Javier Milei en campaña: prometió una "revolución productiva" en su visita a San Nicolás

En ese sentido, Milei sostuvo que “queremos que no sea necesario contratar un abogado para generar empleo formal” o para despedir sin causa, al tiempo que prometió “terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio”.

Con el objetivo de “dinamizar la economía”, prometió también impulsar una reforma tributaria por la cual se simplificarán y eliminarán impuestos. “Vamos a cortar de cuajo con esta adicción de inventar impuestos”, dijo.

También aseveró que “vamos a abrir las puertas de nuestro país para que ingresen productos de todo el mundo. Será un cambio de paradigma en la vida de los argentinos. Veremos una revolución productiva sin precedentes”, enfatizó. Sí: prometió una “revolución productiva…”

Embed - PLAN ARGENTINA GRANDE OTRA VEZ | Discurso del Presidente Milei en Sidersa