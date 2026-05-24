Yuyito González sobre los insultos de Javier Milei: "Me parece que se agudizaron el último año"
La conductora confesó que tiene "contacto cero" con el Presidente desde su separación y se refirió a los insultos que recibió estando a su lado: "Me han dicho casi prostituta, gato, pagada", dijo. En ese sentido precisó que no le parece forma de relacionarse y que no le gusta la agresividad.
Amalia "Yuyito" González fue entrevistada en Infobae por María Laura Santillán. Allí se refirió a su vínculo actual con Javier Milei y cuestionó los insultos y agravios que atraviesan al oficialismo y que impactan en el debate público. Sin confrontar de manera directa, fue clara: "De verdad, a mí no me gusta, sinceramente no".
La conductora contó mientras estuvo en pareja con el presidente no percibió ese el nivel de agresividad de su parte: "En el tiempo que estuvimos juntos, no le registré ese nivel. Creo que se agudizó en este último año", señaló, y lo vinculó con el clima actual: "Es una guerra de todos contra todos hoy, es muy fuerte lo que se vive".
En ese contexto, evitó apuntar únicamente contra el mandatario, aunque marcó su posición: "No me parece una forma de relacionarse en ningún ámbito", sostuvo en diálogo con Infobae.
"Yo también caí en la volteada, me han dicho casi prostituta, gato, pagada", reveló, en referencia a descalificaciones que, según explicó, apuntan a lo personal más que a lo profesional.
Para ella, ese tipo de ataques reflejan "una bajeza intelectual" y desvían la discusión. "Hay tantas cosas para hablar de una persona si algo no te gusta. Hablá de su trabajo, pero hay cosas que son inadmisibles", planteó.
Consultada sobre si le diría esto a Javier Milei, explicó que hoy no mantienen contacto: "No tenemos ningún tipo de vínculo", aseguró, aunque no descartó expresar su postura si se diera la oportunidad.
Por último, tomó distancia de cualquier encasillamiento político: "No soy oposición, no soy nada, soy absolutamente yo", cerró.
"No tenemos ningún tipo de contacto con Javier"
Yuyito contó también que hace tiempo que no se comunica con Javier Milei: "No tenemos ningún tipo de contacto desde principio de año, sacando un saludito de cumpleaños que me hizo y le contesté. Pero ya veníamos con contacto cero". Y además explicó que la separación le causó tranquilidad: "Es un alivio en cuanto a lo social. No es un alivio porque atravesé el dolor de separarme de él. Nos queríamos, es extraño en un primer momento. Más allá de que entre el “te amo, te amo, te amo” y el momento en que te separás evidentemente algo en el medio sucedió, una hecatombe hubo. Esa es la realidad. Pero yo no me quedé con la hecatombe, con lo que provocó nuestra separación que es algo absolutamente de nuestra intimidad, sino que con el tiempo empecé a registrar lo lindo, la paz. Esa presión y esa falta de libertad se sostiene únicamente con amor, no hay otra manera, si estás en un vínculo que llega a tener un compromiso fuerte, que no fue nuestro caso. En nuestro caso, hubo fuego, hubo amor, hubo te amo, hermoso todo, pero no llegamos a una etapa de un compromiso", sostuvo.
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