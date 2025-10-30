La historia secreta del borrador de la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno

No resulta llamativo que Mauricio Macri busque tener una injerencia directa en la redacción final del proyecto. Si la reforma laboral llegara a aprobarse -algo probable tras el resultado de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas-, el expresidente pretende que el texto no quede exclusivamente bajo la impronta del oficialismo libertario.

En las últimas horas, Macri incluso agitó el escenario político al afirmar que el PRO tendrá un candidato propio a presidente en 2027, una frase que no solo generó ruido dentro del Gobierno, sino también en los sectores “violetas” del PRO. El impacto fue tal que Damián Arabia -una de las figuras más cercanas a Javier Milei dentro del macrismo- podría abandonar el partido en las próximas horas, en señal de desacuerdo con la nueva estrategia del exmandatario.