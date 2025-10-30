MinutoUno

Dura respuesta de Axel Kicillof a su exclusión de la reunión de Milei con gobernadores: "Habla de sus limitaciones"

Política

El mandatario provincial ratificó sus desacuerdos con el Presidente, aunque aseguró que si lo invitaba al encuentro “hubiese ido”.

Axel Kicillof | Javier Milei

Axel Kicillof | Javier Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó con dureza este jueves al presidente Javier Milei luego de que el mandatario libertario convocara a mandatarios provinciales en su intento por relanzar su gobierno tras las elecciones legislativas y lo marginara del encuentro.

kicillof

NOTA EN DESARROLLO

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas