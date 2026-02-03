El Senado pedirá tratar la reforma laboral el 11 de febrero

Con un optimismo marcado, los representantes del oficialismo y sus aliados aseguran tener el 95% de los artículos consensuados. La estrategia legislativa apunta a cerrar todos los acuerdos pendientes el martes por la mañana para llegar al miércoles con el respaldo necesario.

"Tenemos el 95% de los temas cerrados. Hay algunos temas que los discuten gobernadores, otros los senadores. Hemos arreglado que el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado", sostuvo la exministra de Seguridad.

Al ser consultada sobre el quórum y los apoyos, Bullrich fue tajante al señalar que la convocatoria a la sesión es, en sí misma, una señal de que cuentan con los números para convertir el proyecto en ley.

De la reunión también participaron los senadores Carlos Arce, Carlos Mauricio "Camau" Espíndola, Beatriz Ávila, Edith Terenzi, Luis Juez, Pamela Verasay y Enrique Goerling.