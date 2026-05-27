Javier Milei decretó los feriados y hay un fin de semana largo en junio que antes no existía
El calendario todavía tiene varios feriados y descansos largos por delante. Todas las fechas clave que quedan en el año.
Los feriados y cada nuevo fin de semana largo del calendario 2026 se volvieron clave para quienes ya empiezan a organizar viajes, escapadas o días de descanso en familia. Por eso, muchas personas siguen de cerca las fechas oficiales para aprovechar mejor los cortes laborales que quedan en el año.
Dentro del cronograma definido para este 2026, el Gobierno incorporó como días no laborables el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Gracias a estas fechas, se formarán tres fines de semana largos XL de cuatro días consecutivos, ideales para hacer turismo o descansar.
Los fines de semana largo que restan
El próximo fin de semana largo de 2026 llegará en junio y tendrá tres días consecutivos de descanso. Será desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una fecha que originalmente se recuerda el 17 pero que este año fue trasladada para favorecer el turismo y generar un nuevo corte en la rutina.
Entre los feriados más esperados también aparece diciembre, mes que tendrá el último descanso XL del año. En esa oportunidad, el sábado 5 y domingo 6 se combinarán con el lunes 7 de diciembre, declarado puente turístico, y el martes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María. De esta manera, se formará un fin de semana largo de cuatro días consecutivos.
Además, el calendario 2026 todavía tendrá varios feriados con descansos de tres días:
- Del 13 al 15 de junio por Güemes.
- Del 15 al 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Del 10 al 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Del 21 al 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.
- Del 25 al 27 de diciembre por Navidad.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario