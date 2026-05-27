Javier Milei decretó los feriados y hay un fin de semana largo en junio que antes no existía

Los fines de semana largo que restan

El próximo fin de semana largo de 2026 llegará en junio y tendrá tres días consecutivos de descanso. Será desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una fecha que originalmente se recuerda el 17 pero que este año fue trasladada para favorecer el turismo y generar un nuevo corte en la rutina.