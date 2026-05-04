Reforma laboral: reglamentaron beneficios fiscales para empresas que regularicen trabajadores

Protestas contra la Reforma laboral

Quienes cumplan con estos requisitos podrán beneficiarse de una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses contados desde el mes de alta de cada nueva relación laboral.

Las alícuotas diferenciales son dos: 2 % y 3 %, según el subsistema de destino. Las calculadas sobre el 2% se distribuyen entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, en la misma proporción que hubiera correspondido sin el RIFL. Las calculadas sobre el 3% tienen destino exclusivo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), regido por la Ley N° 19.032.

Asimismo se estableció que la contribución mensual al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) seguirá siendo obligatoria para las relaciones laborales incluidas en el RIFL, y la reducción prevista en el artículo 76 de la ley no se aplica mientras el régimen esté vigente para esa relación.

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Para la articulación con planes y programas sociales, ARCA deberá coordinar con el Ministerio de Capital Humano los mecanismos de intercambio de información necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones correspondientes.

Decreto 315/2026:

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