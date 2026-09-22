Javier Milei elogió el discurso de Donald Trump en la ONU y destacó la "magnitud de su liderazgo"

Trump amenazó con “aniquilar” a Irán

Durante su discurso ante la ONU, Trump endureció su postura frente al régimen iraní y advirtió sobre las consecuencias de que no haya un entendimiento. En ese contexto, sostuvo que Estados Unidos tiene la capacidad de avanzar contra Irán y utilizó el término “aniquilar” para referirse a lo que podría ocurrir si Teherán no acepta negociar.

La amenaza formó parte de una intervención en la que Trump también defendió su política exterior y cuestionó a distintos gobiernos y organismos internacionales. Mientras el mandatario estadounidense planteaba esas posiciones, Milei eligió destacar la figura de Trump y calificó su exposición como una “MASTERCLASS”, además de asegurar que sólo un pequeño grupo de personas comprende la “magnitud” de su liderazgo.