Donald Trump amenazó con "aniquilar" a Irán si no hay un acuerdo: la fuerte advertencia que lanzó ante la ONU

En paralelo, el presidente estadounidense pidió a otros países que acompañen a Washington en lo que definió como un “aislamiento económico completo” de Irán, con el argumento de que una mayor presión podría contribuir a poner fin al conflicto y reducir los precios internacionales de la energía. De esta manera, el discurso de Trump ante la ONU volvió a colocar la guerra con Irán en el centro de la escena internacional y dejó planteada una amenaza de enorme alcance si las negociaciones no prosperan.