Las reservas del Banco Central caen, se alejan de los 50 mil millones de dólares y marcan un mínimo mensual

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

La comparación con los meses previos mantiene la misma señal. Luego de la adquisición de ayer, el promedio diario de septiembre quedó en 14 millones de dólares, frente a 38 millones de dólares en agosto, 103 millones de dólares en julio, 68 millones de dólares en junio y 137 millones de dólares en mayo. Por lo tanto, la racha compradora no cambió el rasgo principal del mes: el Central sigue sumando divisas, pero a una velocidad mucho menor que durante la etapa más fuerte del programa.