Las reservas del Banco Central caen, se alejan de los 50 mil millones de dólares y marcan un mínimo mensual
Las compras acumuladas en 2026 por el Banco Central ya alcanzaron los 14.306 millones de dólares pero la velocidad en las operaciones baja mes a mes.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvieron a caer este lunes aun cuando la autoridad monetaria extendió a diez ruedas su racha de compras en el mercado oficial. En la jornada el stock bajó 103 millones de dólares y cerró en 49.695 millones de dólares, nuevo mínimo de septiembre.
En el Mercado Libre de Cambios, el BCRA compró 8 millones de dólares y llevó el saldo positivo de septiembre a 211 millones de dólares. A su vez, las compras acumuladas en 2026 alcanzaron los 14.306 millones de dólares. Sin embargo, la intervención volvió a ser baja frente al volumen de la rueda, ya que la entidad explicó apenas 1% de los u$s608 millones negociados.
La comparación con los meses previos mantiene la misma señal. Luego de la adquisición de ayer, el promedio diario de septiembre quedó en 14 millones de dólares, frente a 38 millones de dólares en agosto, 103 millones de dólares en julio, 68 millones de dólares en junio y 137 millones de dólares en mayo. Por lo tanto, la racha compradora no cambió el rasgo principal del mes: el Central sigue sumando divisas, pero a una velocidad mucho menor que durante la etapa más fuerte del programa.
La diferencia entre oferta y compras oficiales también aparece en el análisis de mercado. Según PPI, el agro viene liquidando en torno a 170 millones de dólares diarios en septiembre, mientras que el BCRA compra cerca de 14 millones de dólares por rueda. La misma lectura señaló que el resto de los sectores de la economía generó una demanda neta promedio de unos 154 millones de dólares diarios en el mes, el registro más alto desde octubre de 2025.
Las reservas brutas siguieron así alejándose de los 50 mil millones de dólares. La baja se dio con factores externos que generaron distintas tensiones en la valuación del stock bruto. El oro retrocedió 0,70% y habría restado cerca de 50 millones de dólares al valor contable de las tenencias del BCRA. Además, el dólar global subió 0,20%, mientras que el yen se depreció 0,32% y la libra bajó 0,16%. En sentido contrario, el euro avanzó 0,16% y el yuan se apreció 0,03%.
En paralelo, fuentes citadas por Ámbito ubicaron el menor ritmo de compras dentro de una dinámica de demanda más elevada en el segundo semestre. Al respecto, Christian Buteler sostuvo que la desaceleración era esperable para esta parte del año y la vinculó con una evolución estacional del ingreso y salida de divisas.
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