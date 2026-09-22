De mal en peor: Milei y Caputo buscan acelerar el ajuste y se profundiza el pesimismo entre los industriales

La utilización del personal afectado al proceso productivo, en cambio, aparece bajo presión. El 17% de los consultados proyectó una reducción de las horas trabajadas, contra el 5,8% que anticipó un alza. El 77,2% no prevé cambios.

También predomina una expectativa de reducción en las dotaciones. El 16,5% de las firmas espera disminuir la cantidad de empleados, el 3,7% proyecta aumentarla y el 79,8% mantendría el número actual.

Sobre la evolución general de sus negocios, el 74,4% de los encuestados consideró que su situación se mantendrá igual durante el trimestre. El 13,3% espera un deterioro y el 12,3% prevé una mejora. La diferencia entre ambas respuestas fue de -1 punto porcentual. En precios promedio de venta, el 62,4% anticipó que no habrá cambios. El 30,5% proyectó aumentos y el 7,1%, bajas.

La encuesta también relevó la percepción empresaria sobre agosto. El 52,9% consideró que su cartera total de pedidos estaba por debajo de lo normal, el 44,9% la calificó como normal y el 2,2% la ubicó por encima de ese nivel.

En cuanto a las exportaciones actuales, el 36,9% las ubicó por debajo de lo normal; el 55,6%, en un nivel normal; y el 7,5%, por encima de ese parámetro.

Respecto de los stocks de productos terminados, el 64,4% los consideró adecuados. El 20,6% señaló que estaban por encima de lo adecuado y el 15% respondió que se encontraban por debajo.

La situación empresarial actual fue definida como normal por el 62,3% de las compañías. El 30% la calificó como mala y el 7,7%, como buena. En el plano financiero, el 63,7% describió su situación como normal, el 25,3% como mala y el 11% como buena. El acceso al crédito fue considerado normal por el 62,5% de las firmas, difícil por el 31,4% y fácil por apenas el 6 por ciento.

Demanda por el piso

El 53,6% de las empresas identificó a la demanda interna insuficiente como el principal obstáculo para ampliar la producción. El segundo factor mencionado fue la competencia de productos importados, con el 10,1%, seguido por la incertidumbre económica, con el 6,7%.

Entre las restantes restricciones, el 5,1% señaló otros factores; el 4,4%, escasez de materias primas, insumos o componentes; otro 4,4%, problemas financieros; y el 3,7%, una demanda externa insuficiente. El 1,9% mencionó la falta de equipo adecuado, el 1,4% la escasez de mano de obra calificada, el 0,8% leyes económicas poco claras, el 0,6% la falta de mano de obra en general y el 0,5% la escasez de energía. El 6,7% respondió que no enfrenta limitaciones.

El derrumbe de la demanda interna frena la inversión y la producción.

Según el Indec, la actividad industrial cayó 5% en julio frente a junio y registró una baja de 4,9% respecto del mismo mes de 2025. Con ese resultado, el sector acumuló una contracción de 2,6% entre enero y julio de 2026. El desempeño fue heterogéneo entre las ramas que integran el índice de producción manufacturera. Doce de las 16 divisiones informaron descensos interanuales, mientras que solo cuatro cerraron julio con variaciones positivas.

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