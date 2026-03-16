Javier Milei encabezará este martes el acto por el 34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel
A 34 años del atentado, el homenaje comenzará a las 14:50 en Arroyo y Suipacha. El evento busca honrar la memoria de las 29 víctimas fatales.
Este martes, el presidente Javier Milei participará del acto oficial en memoria de las víctimas del ataque perpetrado por la organización Hezbolá en 1992 en la Embajada de Israel. La ceremonia, que contará con la presencia de la secretaria general Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, se realizará a las 14:50 en la histórica esquina de Arroyo y Suipacha, lugar donde la explosión de un coche bomba terminó con la vida de 29 personas e hirió a más de 250.
Bajo el lema "La primera vez no se olvida", la campaña de este año busca rescatar del olvido el primer gran golpe terrorista en suelo argentino.
El homenaje recordará la diversidad de las víctimas —que incluyó a ciudadanos de seis nacionalidades, trabajadores de la zona y vecinos— y reafirmará el pedido de justicia, en un camino de dolor que continuaría dos años más tarde con la tragedia de la AMIA en 1994, ocurrido el 18 de julio, en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde murieron 85 personas y más de 300 resultaron gravemente heridas.
La causa por el atentado a la Embajada de Israel
A pesar de las intervenciones de la Corte Suprema de Justicia, el FBI y el Mossad, la causa aún no cuenta con imputados ni condenados. Sin embargo, un giro clave se produjo en abril de 2024, cuando un tribunal federal argentino dictaminó que el ataque fue "organizado, planeado, financiado y ejecutado" por Irán y la organización Hezbolá.
El fallo señaló a exfuncionarios y militares iraníes —muchos de los cuales contaban con inmunidad diplomática en 1992— e incluyó acusaciones contra funcionarios locales por presunta manipulación de pruebas y encubrimiento.
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