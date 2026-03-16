Javier Milei encabezará este martes el acto por el 34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel

Este martes, el presidente Javier Milei participará del acto oficial en memoria de las víctimas del ataque perpetrado por la organización Hezbolá en 1992 en la Embajada de Israel. La ceremonia, que contará con la presencia de la secretaria general Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, se realizará a las 14:50 en la histórica esquina de Arroyo y Suipacha, lugar donde la explosión de un coche bomba terminó con la vida de 29 personas e hirió a más de 250.