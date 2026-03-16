Yanina Latorre reconoció una "relación" con Mauricio Novelli: "No fue un sobre sino un trabajo en blanco"

El argumento de Yanina Latorre: publicidad legal vs. estafa

La panelista fue enfática al diferenciar su trabajo como influencer de las maniobras delictivas que investiga la justicia. Aseguró que cobró por "chivos" (publicidades) registrados y legales, y que cuenta con los guiones y las transferencias que respaldan su actividad privada.

"Hablo por WhatsApp con la gente que me contrata. Pasé mi presupuesto, el tipo me pagó, hice la publicidad y nunca más", argumentó Yanina respecto a los chats.

latorre milei

En tanto, sobre la megaestafa $LIBRA, sentenció: "Yo no sé ni qué es $LIBRA. Lo de $LIBRA fue en 2025. Una cosa es una estafa y otra es que me contrate un tipo para una publicidad legal que al año termina involucrado en un quilombo".

Además, Latorre apuntó contra colegas a los que acusó de utilizar su nombre para atacarla por su postura crítica hacia el kirchnerismo. "Entiendo que me peguen, pero no inventen que soy estafadora o que cobro sobres. Un sobre es otra cosa, esto fue un trabajo en blanco", disparó.

Finalmente, Latorre aclaró que aunque se la vincula con el oficialismo, ella no es "libertaria" ni votó a Javier Milei, pero que su perfil "anti-K" la convierte en el blanco perfecto para estas filtraciones que, según ella, no muestran ningún delito, sino una simple negociación de tarifas publicitarias.