Alerta: Irán acusó formalmente a Javier Milei de cruzar una "línea roja imperdonable"

La advertencia de Irán a Javier Milei: "Respuesta proporcionada"

Desde Irán, la respuesta fue contundente y cargada de amenazas. El comunicado oficial sostiene que la Argentina se ha presentado "oficialmente" como una nación hostil y que esto obligará a la República Islámica a tomar medidas de represalia.

“Ahora, Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada", dice el comunicado.

La editorial subraya que Irán nunca consideró al pueblo argentino como enemigo, pero acusa a Milei de "sacrificar los intereses nacionales en el altar de Estados Unidos". El texto vincula la posición argentina con la reciente destrucción de una escuela en Minab por un misil estadounidense, sugiriendo que Argentina ahora es parte de esa agresión militar.

Con la mención explícita de una "vigilancia total contra estos complots", el régimen iraní deja claro que la relación diplomática ha entrado en un terreno de confrontación directa, elevando la alerta de seguridad nacional en Argentina ante posibles represalias.