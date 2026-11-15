Javier Milei enfoca su agenda en reuniones con empresarios, mientras crece la interna con Patricia Bullrich

Lunes 16 de noviembre: A las 13:00, el Presidente recibirá en la Casa Rosada a autoridades de Toyota, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por la noche, a las 20:00, asistirá a la tradicional cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

Martes 17 de noviembre: A las 11:00, se llevará a cabo una reunión de la mesa política en Balcarce 50, en simultáneo con la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. A las 14:00, Karina Milei recorrerá la Feria Alimentar en La Rural, mientras que a las 17:00, Javier Milei expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, acompañado por Quirno.

Miércoles 18 de noviembre: A las 10:00, el mandatario recibirá el título de Doctor Honoris Causa, otorgado de manera conjunta por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en la sede de esa casa de estudios.

Jueves 19 de noviembre: Por la mañana (11:00), Adrián Ravier brindará una conferencia de prensa en Rosario, Santa Fe, para repasar el impacto de las medidas nacionales en la provincia, y Karina Milei visitará la planta y centro logístico de El Club de la Milanesa en El Talar de Pacheco. Por la tarde, a las 17:00, Milei recibirá la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial en la sede de la AMIA, y a las 20:00 disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo en Madero Tango junto a Quirno.