Javier Milei enfoca su agenda en reuniones con empresarios, mientras crece la interna con Patricia Bullrich
El Presidente inicia su semana con una cumbre junto a directivos de la automotriz Toyota. La agenda completa del Gobierno.
Mientras crecen las tensiones internas con Patricia Bullrich, el presidente Javier Milei encabezará una intensa semana de actividades oficiales marcada por los encuentros con el sector empresarial, disertaciones económicas, distinciones académicas e institucionales y el desembarco formal de Tesla en la Argentina.
De acuerdo con el cronograma difundido por Presidencia de la Nación, la agenda de Javier Milei entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre estará acompañada también por viajes y compromisos de los principales integrantes de su Gabinete tanto en el país como en Europa.
El puntapié inicial será este lunes en la Casa Rosada con una cumbre junto a directivos de la automotriz Toyota, mientras que el broche de oro llegará el viernes por la tarde en el barrio porteño de La Boca, cuando el mandatario participe de la presentación oficial de la compañía fundada por Elon Musk.
La agenda de Javier Milei, día por día
El detalle completo de las actividades del jefe de Estado y su entorno más cercano durante esta semana:
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Lunes 16 de noviembre: A las 13:00, el Presidente recibirá en la Casa Rosada a autoridades de Toyota, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por la noche, a las 20:00, asistirá a la tradicional cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.
Martes 17 de noviembre: A las 11:00, se llevará a cabo una reunión de la mesa política en Balcarce 50, en simultáneo con la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. A las 14:00, Karina Milei recorrerá la Feria Alimentar en La Rural, mientras que a las 17:00, Javier Milei expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, acompañado por Quirno.
Miércoles 18 de noviembre: A las 10:00, el mandatario recibirá el título de Doctor Honoris Causa, otorgado de manera conjunta por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en la sede de esa casa de estudios.
Jueves 19 de noviembre: Por la mañana (11:00), Adrián Ravier brindará una conferencia de prensa en Rosario, Santa Fe, para repasar el impacto de las medidas nacionales en la provincia, y Karina Milei visitará la planta y centro logístico de El Club de la Milanesa en El Talar de Pacheco. Por la tarde, a las 17:00, Milei recibirá la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial en la sede de la AMIA, y a las 20:00 disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo en Madero Tango junto a Quirno.
Viernes 20 de noviembre: A las 11:00, el Presidente participará junto a Karina Milei de un encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas, en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Finalmente, a las 19:00, encabezará el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, en el barrio porteño de La Boca.
El recorrido del Gabinete en el país y el exterior
En paralelo a la actividad presidencial, varios ministros tendrán una agenda de alto perfil tanto en las provincias como en el exterior:
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Diego Santilli: El jefe de Gabinete participará este lunes a las 13:00 de una reunión como miembro del Directorio de YPF, y el jueves a las 09:30 viajará a Mendoza para disertar como orador en la Cumbre de Minería.
Luis Caputo: Además de la cumbre con Toyota, el titular del Palacio de Hacienda expondrá el miércoles a las 09:15 en el Summit "El País que se Viene", organizado por Somos Pymes.
Federico Sturzenegger: El ministro de Desregulación y Transformación del Estado cumplirá una gira europea. El miércoles (16:30 hora de París) hablará sobre inteligencia artificial y gobernanza corporativa en la sede de la OCDE, donde también participará el jueves (09:00 a 10:30) de la 35.ª sesión del Comité de Política Regulatoria. El viernes (12:30 a 15:30) disertará en Düsseldorf, Alemania, en una conferencia de la Fundación Friedrich Naumann sobre la desregulación argentina como modelo de crecimiento.
Mario Lugones: El ministro de Salud viajará el viernes a Uruguay para formar parte de la reunión de ministros de Salud del Mercosur.
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