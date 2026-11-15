Martín Cirio habló sobre su candidatura a diputado nacional: "Era bait"

Cabe recordar que, durante su espectáculo "La Noche de Martina 2" en el estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán, en Parque Patricios, Cirio había sorprendido a sus seguidores al interrumpir el show para anunciar que se postularía como diputado nacional. El creador de contenido bromeó primero con competir por la Presidencia, aclaró enseguida su supuesta intención de llegar al Congreso y aseguró que ya contaba con un equipo de trabajo y un partido político que respaldaría su candidatura, aunque prefirió mantener en reserva los nombres. También expresó que, tras alcanzar distintos objetivos profesionales, encontraba una nueva motivación en la participación política y el compromiso con causas sociales, y había invitado a sus seguidores a difundir el hashtag #MartinCirioDiputado. Sin embargo, con su posterior historia de Instagram, el influencer aclaró que todo "era bait" y que aquellas declaraciones formaron parte de una broma.