Martín Cirio habló sobre su candidatura a diputado nacional: "Era bait"
El streamer compartió una historia en su cuenta de Instagram aclarando que todo “era bait”.
El influencer confesó en Instagram que su anuncio político en Huracán fue una broma y recordó las caras del público ante semejante declaración. Martín Cirio reveló que su anuncio de postularse como diputado nacional "era bait". El influencer compartió una historia en su cuenta de Instagram para aclarar que la declaración que hizo durante su show en el estadio de Huracán, donde había manifestado sus intenciones de ser candidato, formó parte de una broma.
En esa misma publicación, Cirio recordó cómo reaccionó el público cuando comunicó semejante deseo sobre el escenario: "Las caras de todos cuando dije que iba a ser diputado. Estaba todo como '¿Qué?'". De este modo, el creador de contenido cerró la especulación que había generado su sorpresivo anuncio durante "La Noche de Martina 2", espectáculo que presentó en el estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán, en Parque Patricios.
Con este mensaje en redes sociales, el influencer desmintió sus propias palabras y confirmó que su intención de ingresar a la política no era real, sino una humorada destinada a sorprender a sus seguidores.
Cabe recordar que, durante su espectáculo "La Noche de Martina 2" en el estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán, en Parque Patricios, Cirio había sorprendido a sus seguidores al interrumpir el show para anunciar que se postularía como diputado nacional. El creador de contenido bromeó primero con competir por la Presidencia, aclaró enseguida su supuesta intención de llegar al Congreso y aseguró que ya contaba con un equipo de trabajo y un partido político que respaldaría su candidatura, aunque prefirió mantener en reserva los nombres. También expresó que, tras alcanzar distintos objetivos profesionales, encontraba una nueva motivación en la participación política y el compromiso con causas sociales, y había invitado a sus seguidores a difundir el hashtag #MartinCirioDiputado. Sin embargo, con su posterior historia de Instagram, el influencer aclaró que todo "era bait" y que aquellas declaraciones formaron parte de una broma.
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