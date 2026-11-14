Luis Caputo se aferra a la continuidad de Javier Milei: "No hay alternativa"

El ministro también subrayó el vínculo entre el Gobierno y los productores: "Hoy con el campo somos un equipo fuerte. Ustedes valoran el esfuerzo que hemos hecho hacia el campo y nosotros valoramos su respuesta". Como ejemplo, indicó que la superficie sembrada creció de 41,7 millones a aproximadamente 44,5 millones de hectáreas.

Además, mencionó récords de exportaciones agroindustriales y bovinas, junto con las cosechas de trigo, maíz y girasol. Destacó el aumento de las ventas externas de lácteos, los máximos de producción y consumo de huevos y la incorporación de tecnología para el ordeñe. "Cuando el Estado les saca el pie de encima, el sector privado se desarrolla, crece y da los resultados que al final favorecen a todos los argentinos", afirmó. La jornada reunió a referentes públicos y privados, con paneles sobre sectores productivos, análisis político y comunicación.