Luis Caputo se aferra a la continuidad de Javier Milei: "No hay alternativa"
El ministro de Economía pidió ante la Sociedad Rural mantener el equilibrio fiscal y destacó la respuesta del campo: "Hoy somos un equipo fuerte".
En la Jornada Abierta de Charlas de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este viernes la continuidad del programa económico y presentó a Javier Milei como el único dirigente capaz de garantizarla, en un contexto de discusión sobre candidaturas presidenciales.
"No hay otra persona con el nivel de convicción y conocimiento para mantener el rumbo, que es lo único que tenemos que hacer. No hay otra alternativa", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda. Y agregó: "Tenemos que purgar nuestro pasado y la única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei".
Luis Caputo defendió el equilibrio fiscal en la Sociedad Rural
Caputo planteó la necesidad de conservar las políticas implementadas y evitar giros de dirección. Argumentó que la historia económica del país y la pérdida de credibilidad de sus instituciones exigen sostener una política fiscal y monetaria consistente. En ese marco, el equilibrio de las cuentas públicas ocupó un lugar central en su exposición: "No demos por sentado lo que se ha logrado. No solo es difícil llegar, sino mantenerse. Haber logrado el equilibrio fiscal como lo logramos nosotros no es fácil".
El ministro también subrayó el vínculo entre el Gobierno y los productores: "Hoy con el campo somos un equipo fuerte. Ustedes valoran el esfuerzo que hemos hecho hacia el campo y nosotros valoramos su respuesta". Como ejemplo, indicó que la superficie sembrada creció de 41,7 millones a aproximadamente 44,5 millones de hectáreas.
Además, mencionó récords de exportaciones agroindustriales y bovinas, junto con las cosechas de trigo, maíz y girasol. Destacó el aumento de las ventas externas de lácteos, los máximos de producción y consumo de huevos y la incorporación de tecnología para el ordeñe. "Cuando el Estado les saca el pie de encima, el sector privado se desarrolla, crece y da los resultados que al final favorecen a todos los argentinos", afirmó. La jornada reunió a referentes públicos y privados, con paneles sobre sectores productivos, análisis político y comunicación.
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