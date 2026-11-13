Javier Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay: "Un socio, un aliado y un amigo"
Ambos presidentes mantuvieron una conversación telefónica en la que el argentino expresó "los mayores éxitos en su gestión" con la promesa de reunirse pronto.
Javier Milei se comunicó telefónicamente con el nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana, para expresarle “todo el apoyo y afecto de la Argentina en esta nueva etapa” iniciada tras la destitución de quien era aliado del argentino, Santiago Peña.
"Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay", comunicó el jefe de Estado en su cuenta de X, añadiendo que “le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa".
El Presidente destacó además que “la Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad".
“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos", agregó Milei, finalizando su publicación con un mensaje directo a Alliana: "Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".
La respuesta de Pedro Alliana
Casi simultáneamente, el flamante mandatario paraguayo informó, también por redes sociales, que este viernes “mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay".
“Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso", dijo Santiago Alliana, señalando que con su par argentino "coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina", y anunciando que “acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos".
Como se sabe, Alliana era vicepresidente y asumió el Poder Ejecutivo de su país tras la destitución de Peña, uno de los mayores aliados de Milei en la región, que se produjo a raíz del escándalo ueno bank.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario