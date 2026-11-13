Javier Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay: "Un socio, un aliado y un amigo"

“Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso", dijo Santiago Alliana, señalando que con su par argentino "coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina", y anunciando que “acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos".

Como se sabe, Alliana era vicepresidente y asumió el Poder Ejecutivo de su país tras la destitución de Peña, uno de los mayores aliados de Milei en la región, que se produjo a raíz del escándalo ueno bank.