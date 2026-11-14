Javier Milei ratificó que irá por la reelección durante la inauguración de una muestra en Casa Rosada
En el Museo de la Casa Rosada, el Presidente encabezó la apertura de la exposición dedicada a Manuel Belgrano, a quien volvió a definir como un prócer liberal.
El presidente Javier Milei ratificó este sábado que buscará la reelección durante la inauguración de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas” en el Museo de la Casa Rosada, acto realizado en el marco de La Noche de los Museos en el que participó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El eje intelectual y los detalles de la exposición
La actividad marcó la primera intervención activa del jefe de Estado en esta jornada cultural desde su llegada al Gobierno. La muestra fue impulsada y curada por el historiador y exintendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela, y reúne imágenes y documentos históricos inéditos que retratan la faceta intelectual, política y económica de Manuel Belgrano antes de la Revolución de Mayo y su posterior incorporación al Ejército del Norte.
Durante la ceremonia en el espacio anteriormente conocido como Museo del Bicentenario, se realizó además una recreación histórica a cargo del actor Mario Moscoso, quien interpretó a Domingo Faustino Sarmiento evocando la inauguración de la estatua del prócer en Plaza de Mayo en 1873. A partir de esta apertura, la exhibición quedó habilitada con entrada libre y gratuita y podrá visitarse de lunes a viernes, de 11 a 18.
El discurso presidencial y las lecturas sobre el prócer
En su mensaje oficial, además de confirmar sus intenciones electorales, Milei volvió a reivindicar la figura del creador de la Bandera bajo su propia mirada ideológica, tal como lo había hecho en los actos por el Día de la Bandera en Rosario durante 2024 y 2026. El mandatario lo definió como el primer intelectual liberal económico argentino y destacó su defensa de la propiedad privada, la competencia y las ideas de Adam Smith y los fisiócratas frente al mercantilismo.
Asimismo, el Presidente vinculó aquel ideario con debates económicos actuales sobre la circulación monetaria y la inflación. Esta apropiación conceptual de la figura de Belgrano como referente liberal ya había generado previamente cruces con historiadores y dirigentes políticos, entre ellos Máximo Kirchner y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, quienes cuestionaron esa lectura historiográfica.
Milei siendo Milei
Durante su exposición, el mandatario también tuvo lugar para hacer lo que más le gusta hacer, complicar un concepto simple con ejemplos que están fuera de la realidad y que terminan generando confusión. O sea, el efecto contrario al buscado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario