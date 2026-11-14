Javier Milei ratificó que irá por la reelección durante la inauguración de una muestra en Casa Rosada

El discurso presidencial y las lecturas sobre el prócer

En su mensaje oficial, además de confirmar sus intenciones electorales, Milei volvió a reivindicar la figura del creador de la Bandera bajo su propia mirada ideológica, tal como lo había hecho en los actos por el Día de la Bandera en Rosario durante 2024 y 2026. El mandatario lo definió como el primer intelectual liberal económico argentino y destacó su defensa de la propiedad privada, la competencia y las ideas de Adam Smith y los fisiócratas frente al mercantilismo.