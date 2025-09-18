Trabajadores despedidos de ILVA bloquean los accesos al Parque Industrial de Pilar
El plan económico de Javier Milei y Luis Caputo sigue provocando el cierre de empresas y la destrucción de miles de puestos de empleo. Ilva anunció su cierre y el despido de más de 300 trabajadores.
Trabajadores despedidos por Ilva Porcellanato cortan desde la madrugada de este jueves los tres accesos al Parque Industrial de Pilar y reclaman una respuesta. El conflicto comenzó luego de que la empresa anunciara el cierre de su planta y el despido de más de 300 trabajadores en medio de la fuerte crisis económica que están generando las políticas económicas de Javier Milei y su ministro Luis Caputo.
Como consecuencia de la medida de fuerza se están generando largas filas de camiones y colectivos que no pueden ingresar al Parque Industrial ubicado en la zona norte del conurbano bonaerense. Además también hay largas files de trabajadores caminando por la ruta para llega a sus trabajos en otras plantas de ese mismo parque industrial.
La empresa había anunciado el cese de producción el pasado viernes 29 de agosto. Los empleados se enteraron ese mismo día, cuando asistieron a sus puestos de trabajo y las puertas ya estaban cerradas con un cartel que informaba sobre el cierre de la planta.
A partir del lunes comenzaron a llegar los telegramas de despido, donde la empresa anunció una “situación de crisis", amparados en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
A esto se le suma que el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria, pero la planta en el Parque Industrial de Pilar sigue cerrada. Ante esta situación, los trabajadores se concentraron en la puerta de la fábrica para exigir una respuesta.
“Dejaron a 300 familias tiradas en la calle. No dieron explicaciones a los trabajadores. Le dijimos a los representantes de la empresa que los dueños den la cara, que vengan. Queremos respuestas. Dictaron la conciliación obligatoria, los obligaron a que saquen el candado de la puerta, a que nos paguen los salarios y ni así se dignan a hacerlo ”, aseguró Juan Flores, uno de los trabajadores despedidos.
Según denuncian los trabajadores ahora despedidos, hasta hace una semana la fábrica producía cerámica con total normalidad y los camiones salían de la planta a entregar los pedidos.
Marcelo Barrionuevo, uno de los trabajadores despedidos que hacía 23 años trabajaba en la empresa, se mostró muy angustiado por lo sucedido. “Todos tenemos familia, hijos, tenemos una vida ahí adentro, pasamos muchas cosas. Lo único que queremos es que el Ministerio de Trabajo bonaerense intervenga, que intervenga la intendencia. Nos dejaron en la calle, nos dejaron sin nada, ¿qué hacemos?”, expresó mientras se le quebraba la voz.
Lucas, otro de los trabajadores, remarcó que muchas familias dependen también de la obra social a la cual podían acceder por su empleo y describió la desesperación ante la incertidumbre. “Hay 300 familias que no cobramos el sueldo, tenemos deudas y a raíz de eso seguimos generando deudas. Ellos se la llevaron toda durante años, la guardaron debajo del colchón o se la llevaron afuera y ahora dicen que no tienen plata”.
Una de las trabajadoras que se desempeñaba hacía 20 años en la planta, expresó: “Dejamos nuestros mejores años laborales acá. Con el gremio accedimos a algunas suspensiones para ayudar a la empresa y hasta les dimos el 20% de nuestro sueldo. Hasta el jueves pasado la fábrica estaba funcionando y de un momento a otro apagaron todo".
Otros empleados comentaron que "han pasado crisis" dentro de la empresa "pero nunca de esta magnitud". En medio del conflicto, algunos aseguran que es probable que la planta siga funcionando porque ayer comenzaron con una búsqueda de empleados. "Si no nos quieren, que al menos nos paguen la indemnización", reclaman.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario