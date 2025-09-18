Silvia Lospennato votó en contra de los vetos, Cristian Ritondo le gritó y Fernando Iglesias pidió tomar "medidas": su carta
La debacle económica y política de la gestión de Javier Milei está arrastrando al PRO de Mauricio Macri que eligió atar su suerte a la del gobierno libertario. La interna del macrismo quedó al desnudo en Diputados.
Mauricio Macri eligió pegar la suerte del PRO a la del presidente Javier Milei y la debacle económica y política del gobierno libertario lo está arrastrando dejando al desnudo todas las disputas internas al interior de la fuerza que supo ser en algún momento la única fuerza capaz de disputarle el poder al peronismo.
A los gritos, Silvia Lospennato, Cristian Ritondo y Fernando Iglesias dejaron en evidencia la profunda crisis interna que atraviesa el PRO. Fue durante la tensa sesión de la Cámara baja en la que la oposición le asestó un nuevo golpe a la alianza ajustadora entre La Libertad Avanza y el PRO al rechazar, de manera contundente, los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y de Financiamiento Universitario. Lospennato, una de las dirigentes macristas que resistió la alianza electoral con los libertarios, volvió a marcar distancia con la mayoría de su bancada y actuó en contra de los intereses del oficialismo a la hora de votar.
Ritondo, Iglesias y Alejando Finochiaro la emprendieran a los gritos contra Lospennato tras lo cual Iglesias pidió que sea sancionada.
Iglesias envió una carta a la presidencia del bloque del PRO que detenta Ritondo con la supuesta "amenaza" de Lospennato. Según Iglesias, su compañera de bancada le habría dicho: "Sos un provocador y ojalá la gente te lo haga notar en la calle".
"Esas fueron las palabras de nuestra compañera de bloque, Silvia Lospenatto, que considero una intimidación y una amenaza. La misma diputada que ha sostenido siempre que la violencia verbal conduce a la violencia física. Se lo comunico para que tome usted las medidas que considere pertinentes", cierra la carta de Iglesias a Ritondo que reveló en su cuenta de X la periodista Maru Duffard.
La implosión del PRO comenzó ayer cuando durante su durante su intervención en la sesión especial en Diputados Finocchiaro, uno de los fieles a Ritondo, apeló a la ironía. Dijo que “sería magnífico” que el Congreso cambiara su hemiciclo para emular el sistema de “gradas enfrentadas” del parlamento inglés. “Así algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno”, lanzó Finocchiaro. A menos de un metro, sentada en su banca, lo escuchaba Lospennato.
Justo después de que el exministro de Educación fustigara a los díscolos, Lospennato quedó en condiciones de exponer su postura. “Es una buena oportunidad hablar después de otro compañero de bloque para mostrar que no siempre todos pensamos lo mismo”, arrancó.
Apenas terminó su discurso la diputada de PRO se trenzó en una fuerte discusión con Finocchiaro e Iglesias. Ella le reprochó a Finocchiaro su mensaje. Le dijo que no podía tildarla de “kirchnerista” y que no iba pasarse para el bando de Fuerza Patria. “No te voy a permitir que me digas kirchnerista porque no voto como vos querés”, le espetó.
En ese momento, Ritondo se dio vuelta para increparla. Le dijo que estaba “cansado” de su actitud y que no podía quejarse de que otros hablaran cuando ella se movía con autonomía. Le recriminó, sobre todo, que haya actuado con indisciplina frente a la decisión conjunta del bloque de respaldar a los vetos de Milei. Fue un tenso intercambio, en un tono elevado. “Calmate”, le decía Iglesias a Lospennato. Entre tanto, Silvana Giudici y Martín Maquieyra intentaban apaciguar a Ritondo.
