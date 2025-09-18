Tras rechazar los vetos de Javier Milei, diputados cantaron "Karina es alta coimera"

image

Este miércoles, la diputada libertaria Juliana Santillán lanzó un cifra un tanto equivocada durante la sesión de Diputados. Cabe recordar que hoy se trataron en el Congreso los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

En medio de la discusión Santillán dejó una frase que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Al intentar dar cifras sobre el impacto económico de la ley, pronunció un número inexistente: “un millón setenta mil millones...”, al referirse al gasto adicional que se introduce como parte del presupuesto 2025.

Pese al error, Santillán intentó mantener la postura del oficialismo. “No se puede defender la educación destruyendo las cuentas públicas y generando más pobreza”, sostuvo al calificar como “inviable” el proyecto aprobado para asegurar financiamiento a las universidades públicas.