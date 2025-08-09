Javier Milei explicó la raíz de la inflación y denunció la "adicción al déficit fiscal"

A su vez, destacó que economistas formados no deberían caer en la trampa de esta correlación sin antes considerar la variación en la cantidad de dinero circulante. Fue contundente en su crítica a la “casta política”, a la que acusa de mantener una “adicción al déficit fiscal”, que a lo largo de los años desencadenó crisis recurrentes, defaults, subas impositivas y una emisión monetaria descontrolada.