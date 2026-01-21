Javier Milei habla en el Foro de Davos en Suiza: cómo ver en vivo
El Presidente expone a las 11:45 hora argentina. Se espera sintonía con Donald Trump. El link oficial para seguir la transmisión desde Suiza.
El presidente Javier Milei arribó este martes a la ciudad suiza para participar de una nueva edición del Foro de Davos. La expectativa por sus palabras es total, ya que se espera un discurso con fuertes definiciones ideológicas alineadas con la visión internacional de Donald Trump.
La disertación del jefe de Estado está programada para las 11:45 (hora argentina). Se trata de uno de los momentos más esperados de la cumbre, donde el mandatario libertario volverá a exponer las bases de su programa económico ante la élite financiera global.
Para quienes deseen seguir el minuto a minuto de la presentación, la transmisión oficial se encuentra disponible a continuación:
Cómo ver la transmisión en vivo
El discurso se podrá seguir en directo a través del canal oficial de YouTube.
Horario: 11:45 hs.
Link de transmisión: Hacé clic acá para ver en vivo
La comitiva que acompaña a Javier Milei
Minutos después del aterrizaje, la Oficina del Presidente compartió en la red social X la primera imagen oficial de la delegación argentina en suelo suizo. El equipo que escolta al mandatario está conformado por figuras clave de su gabinete, quienes mantendrán agendas paralelas y reuniones bilaterales durante el evento.
La comitiva oficial está integrada por:
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El canciller Pablo Quirno.
Gira internacional y agenda en Davos
El arribo a Suiza se produce inmediatamente después del paso del Presidente por Paraguay. Allí, el mandatario asistió a la firma del histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un hito que marca la agenda de inserción internacional que busca el Gobierno.
Tras ese evento regional, la atención se centra ahora en Europa. La cumbre de Davos, que reúne cada año a los principales líderes políticos y empresariales del mundo, comenzó formalmente el lunes 19 de enero y extenderá sus actividades hasta el viernes 23.
En esta edición, el lema elegido por los organizadores es “Espíritu de diálogo”, una consigna que busca fomentar la cooperación en un escenario geopolítico complejo. En este marco, la intervención del líder argentino promete ser uno de los puntos altos de la jornada de este martes.
