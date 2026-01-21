El avión que llevaba a Donald Trump al Foro de Davos tuvo que regresar a la Base Andrews por falla eléctrica
El discurso de Donald Trump en el Foro de Davos genera expectativa en medio de sus presiones para anexar Groenlandia a Estados Unidos.
El Aire Force One, el avión presidencial de los Estados Unidos, debió regresar a la Base Andrews apenas una hora después de haber despegado rumbo al Foro de Davos en Suiza, donde Donald Trump participará del Foro de Davos, debido a una “falla eléctrica menor”, según informó la Casa Blanca. Tras cambiar de aeronave, reanudó dos horas y media después, su vuelo hacia Europa.
Javier Milei en el Foro de Davos EN VIVO: el discurso, minuto a minuto
Trump había partido en la noche del miércoles en el Air Force One y se esperaba que llegara a Davos en la mañana de este miércoles para asistir al Foco Económico Mundial. Sin embargo muchos internautas detectaron a través del sitio Flightradar24 que el avión había pegado la vuelta poco después del despegue y regresado a Estados Unidos lo que generó incertidumbre sobre la situación.
La decisión de regresar se tomó después del despegue, cuando la tripulación del Air Force One identificó “un problema eléctrico menor” y como medida preventiva decidió dar la vuelta, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Uno de los periodistas que viajaba en el Air Force One como parte de la comitiva que acompañaba al mandatario republicano contó que las luces en la cabina de prensa del avión se apagaron brevemente después del despegue. Aproximadamente media hora después del despegue se informó a los pasajeros que el avión daría la vuelta.
Ya de vuelta en la Base Andrews, Trump abordó otra aeronave y continuó con su viaje rumbo a Davos, donde se espera con mucha expectativa su discurso en medio del fuerte enfrentamiento que mantiene con sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debido a su presión para anexar Groenlandia a los Estados Unidos.
Donald Trump en Davos
Trump enfrentará este miércoles a sus pares europeos en medio de las crecientes tensiones por las amenazas de apoderarse, por las buenas o por las malas de Groenlandia, lo que pone en riesgo la alianza trasatlántica. En este contexto, el discurso del mandatario es uno de los más esperados y está prevista para las 14.30, hora local.
“Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción”, ironizó el magnate republicano y cuando, en conferencia de prensa, le preguntaron hasta dónde llegarán sus intenciones de anexar Groenlandia a Estados Unidos respondió: “Se darán cuenta”.
Por su parte, los líderes europeos comenzaron a plantarse ante la avanzada expansionista de Trump. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue uno de los primeros en hacerlo, llamó a hacerle frente a “los matones” y advirtió que Europa no debe "aceptar pasivamente la ley del más fuerte".
A su vez, la Unión Europea prometió una respuesta “firme” ante la amenaza del mandatario estadounidensede imponer nuevos aranceles a los países que no lo respalden en su interés por la isla de Dinamarca, país miembro de la OTAN.
Según la Casa Blanca, sin embargo, Trump enfocará su discurso en Davos en la economía estadounidense, en momentos que el alto costo de vida amenaza el éxito de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.
Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, en la medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica. En este marco, aumentó la presión al amenazar con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario