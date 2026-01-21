El avión que llevaba a Donald Trump al Foro de Davos tuvo que regresar a la Base Andrews por falla eléctrica

Ya de vuelta en la Base Andrews, Trump abordó otra aeronave y continuó con su viaje rumbo a Davos, donde se espera con mucha expectativa su discurso en medio del fuerte enfrentamiento que mantiene con sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debido a su presión para anexar Groenlandia a los Estados Unidos.

Donald Trump en Davos

Trump enfrentará este miércoles a sus pares europeos en medio de las crecientes tensiones por las amenazas de apoderarse, por las buenas o por las malas de Groenlandia, lo que pone en riesgo la alianza trasatlántica. En este contexto, el discurso del mandatario es uno de los más esperados y está prevista para las 14.30, hora local.

“Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción”, ironizó el magnate republicano y cuando, en conferencia de prensa, le preguntaron hasta dónde llegarán sus intenciones de anexar Groenlandia a Estados Unidos respondió: “Se darán cuenta”.

Por su parte, los líderes europeos comenzaron a plantarse ante la avanzada expansionista de Trump. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue uno de los primeros en hacerlo, llamó a hacerle frente a “los matones” y advirtió que Europa no debe "aceptar pasivamente la ley del más fuerte".

macron trump

A su vez, la Unión Europea prometió una respuesta “firme” ante la amenaza del mandatario estadounidensede imponer nuevos aranceles a los países que no lo respalden en su interés por la isla de Dinamarca, país miembro de la OTAN.

Según la Casa Blanca, sin embargo, Trump enfocará su discurso en Davos en la economía estadounidense, en momentos que el alto costo de vida amenaza el éxito de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, en la medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica. En este marco, aumentó la presión al amenazar con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca.

trump groenlandia posteo