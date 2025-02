Javier Milei habló de la salida de Ramiro Marra de La Libertad Avanza: "Fue ejecutado"

Milei incluso fue un poco más allá ya dvirtió que Karina "tiene una guillotina" que utiliza cuando los dirigentes "hacen cosas en contra de los parámetros de lo que la gestión defiende".

"Ramiro (Marra) sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio en la Ciudad y cuando votó a favor de un Presupuesto que implicaba aumento de impuestos, lo ejecutaron porque no podemos avalar una suma de impuestos de ninguna manera”, argumentó el mandatario una semana después de la salida del referente porteño.

Milei acusó además a Marra de cerrar acuerdos con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, de espaldas a La Libertad Avanza.

“Dicen que mi hermana tiene una guillotina, y sí la tiene. Si hacen cosas en contra de los parámetros de lo que la gestión defiende, sí, guillotina”, sintetizó sin ambages el mandatario.

Milei explicó además que el Gobierno tiene tres líneas de acción: de gestión, la batalla cultural y la política.

Y aclaró que él se encarga de encabezar las primeras dos áreas mientras que el debate político lo relega a su hermana, que lo encarna junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el asesor sin cargo oficial, Santiago Caputo.

"Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural, de temas nacionales, y por una cuestión de federalismo no me meto ni con las provincias ni con la Ciudad de Buenos Aires que es donde está la cuestión”, se escudó días después de la expulsión de Marra de LLA, y agregó: “La cuestión política la maneja mi hermana, también Guillermo Francos y Santiago Caputo, ese es ala que se ocupa de la política”.

A pesar de haber sido "ejecutado", Marra ratificó de su lealtad al presidente Milei.