Javier Milei hará campaña en Corrientes este sábado junto a la exvedette Virginia Gallardo

La intención de realizar una caminata en apoyo al candidato libertario Lisandro Almirón en la capital correntina se desbarató por la violencia. El evento tuvo que ser cancelado cuando estallaron incidentes entre simpatizantes de LLA y opositores que asistieron para escracharlos. La gravedad de la situación obligó a la custodia a evacuar de inmediato a la hermana del presidente y secretaria de Presidencia, así como también al titular de la Cámara de Diputados, en un vehículo.

El partido responsabilizó políticamente a Gustavo Valdés, afirmando en un comunicado que el "accionar violento" fue obra de manifestantes "identificados con el gobernador radical". Los disturbios resultaron en dos detenciones, marcando el segundo incidente de este tipo, tras la suspensión de una recorrida de Milei en Lomas de Zamora días antes.

La amenaza contra Javier Milei

A esto se suma, y de forma aún más alarmante, una amenaza directa registrada en el local partidario libertario. En esta ocasión, se anticipó la intención de "masacrar" al Presidente y a su equipo. Ambos sucesos subrayan un preocupante aumento en la agresividad contra los referentes de LLA en la provincia.

