Javier Milei hará campaña en Corrientes este sábado junto a la exvedette Virginia Gallardo
Con el objetivo de apoyar a sus candidatos en las diferentes provincias, el Presidente viaja a esa provincia donde sus referentes ya fueron repudiados.
En la previa a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, Javier Milei pisará Corrientes este sábado, donde se encargará de hacer campaña a favor de sus candidatos de La Libertad Avanza, entre los cuales se encuentra la exvedette Virginia Gallardo.
De hecho, fue ella misma quien compartió la noticia en sus redes sociales: "¡Este sábado 11 el presidente Javier Milei estará en Corrientes! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", escribió la aspirante a diputada nacional, conforme dicta el eslogan libertario.
El mal antecedente de La Libertad Avanza en Corrientes
Cabe señalar que la atmósfera política en Corrientes se ha tornado notablemente hostil hacia La Libertad Avanza (LLA), evidenciada en dos incidentes recientes.
El repudio generalizado a Karina Milei y Martín Menem
Por un lado, la comitiva que incluía a Karina Milei y Martín Menem fue objeto de un escrache significativo justo antes de las elecciones provinciales de agosto.
La intención de realizar una caminata en apoyo al candidato libertario Lisandro Almirón en la capital correntina se desbarató por la violencia. El evento tuvo que ser cancelado cuando estallaron incidentes entre simpatizantes de LLA y opositores que asistieron para escracharlos. La gravedad de la situación obligó a la custodia a evacuar de inmediato a la hermana del presidente y secretaria de Presidencia, así como también al titular de la Cámara de Diputados, en un vehículo.
El partido responsabilizó políticamente a Gustavo Valdés, afirmando en un comunicado que el "accionar violento" fue obra de manifestantes "identificados con el gobernador radical". Los disturbios resultaron en dos detenciones, marcando el segundo incidente de este tipo, tras la suspensión de una recorrida de Milei en Lomas de Zamora días antes.
La amenaza contra Javier Milei
A esto se suma, y de forma aún más alarmante, una amenaza directa registrada en el local partidario libertario. En esta ocasión, se anticipó la intención de "masacrar" al Presidente y a su equipo. Ambos sucesos subrayan un preocupante aumento en la agresividad contra los referentes de LLA en la provincia.
