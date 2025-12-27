Javier Milei habló de los inminentes vencimientos de deuda: "Argentina va a pagar"

“Nosotros nos hemos pasado horas y horas explicando el ‘riesgo kuka’, la caída de la demanda de dinero… Bueno, pasó la elección, se desplomó el ‘riesgo kuka’, se empezó a recuperar la demanda de dinero… Lo que sé es que los compra el Tesoro”, añadió.

En ese sentido, Milei declaró que “algún mérito debemos tener por cumplir las metas... Otra de las cosas imposibles que fuimos revirtiendo: somos el gobierno que más reservas compró en la historia, 30.000 millones de dólares", aseguró Milei.

milei argentina va a pagar

Lo que decía Luis Caputo sobre los próximos pagos

Las afirmaciones de Javier Milei llegan solo unos días después de que el ministro Luis Caputo desestimara la posibilidad de emitir nueva deuda en el exterior bajo ley extranjera para pagar los inminentes vencimientos de enero.

“El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, escribía el titular del Palacio de Hacienda en redes sociales.

En ese sentido, el funcionario habló del nuevo préstamo REPO con bancos internacionales. “El REPO ya nos asegura que podemos (pagar la deuda de enero). Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que WS sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)", afirmaba en X.

luis toto caputo Ministro Luis Caputo.