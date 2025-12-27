Javier Milei habló de los inminentes vencimientos de deuda: "Argentina va a pagar"
El Presidente se refirió a los próximos vencimientos de deuda que el Gobierno deberá afrontar: en lo inmediato, U$S4.200 millones a pagar en enero.
Javier Milei se refirió este sábado a los próximos vencimientos de deuda que el Gobierno deberá afrontar: U$S4.200 millones en enero y más de U$S12.000 millones durante todo 2026, entre capital e intereses.
Con el objetivo de tranquilizar a los mercados y no caer en el default, que es el peor de los escenarios posibles para la administración libertaria, el Presidente aseguró una y otra vez que “Argentina va a pagar” los compromisos contraídos.
Según señaló en entrevista radial, en la instrumentación de la financiación y de los pagos se encuentra abocado Luis Caputo, y por tanto no indicó de qué modo se realizarán los pagos: si con fondos propios o mediante nueva deuda. “Eso lo va a resolver el ministro Caputo”, dijo.
“El ministro Caputo entiende como nadie el valor de pagar”, enfatizó el mandatario sobre el responsable del Palacio de Hacienda, quien en realidad se ha caracterizado como tomador de deuda más que como pagador.
Las reservas según Javier Milei
En otro orden, el jefe de Estado se refirió al crecimiento de las reservas argentinas, que -según dijo- “después de la elección subieron casi 5.000 millones de dólares”.
“Nosotros nos hemos pasado horas y horas explicando el ‘riesgo kuka’, la caída de la demanda de dinero… Bueno, pasó la elección, se desplomó el ‘riesgo kuka’, se empezó a recuperar la demanda de dinero… Lo que sé es que los compra el Tesoro”, añadió.
En ese sentido, Milei declaró que “algún mérito debemos tener por cumplir las metas... Otra de las cosas imposibles que fuimos revirtiendo: somos el gobierno que más reservas compró en la historia, 30.000 millones de dólares", aseguró Milei.
Lo que decía Luis Caputo sobre los próximos pagos
Las afirmaciones de Javier Milei llegan solo unos días después de que el ministro Luis Caputo desestimara la posibilidad de emitir nueva deuda en el exterior bajo ley extranjera para pagar los inminentes vencimientos de enero.
“El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, escribía el titular del Palacio de Hacienda en redes sociales.
En ese sentido, el funcionario habló del nuevo préstamo REPO con bancos internacionales. “El REPO ya nos asegura que podemos (pagar la deuda de enero). Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que WS sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)", afirmaba en X.
