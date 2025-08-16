Axel Kicillof llama a poner un "freno en las urnas" al Gobierno de Javier Milei

Además, el mandatario provincial volvió a denunciar la quita de recursos a las provincias por parte del Poder Ejecutivo nacional y la paralización de la obra pública. “Lo único que siempre ha hecho el Gobierno Nacional es quitarnos recursos y paralizar todas las obras”, cuestionó.

En tanto, aseguró que en territorio bonaerense “nosotros proponemos un Gobierno provincial que inaugura centros de salud y trae las ambulancias y los patrulleros que necesita cada distrito”.

Kicillof estuvo acompañado del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak y el intendente local, Pablo Zurro. También participó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, con quien el gobernador entregó patrulleros en ese municipio.

Previamente, Kicillof estuvo en 9 de Julio, donde encabezó la apertura de otro Centro de Atención Primaria de la Salud e hizo entrega de móviles policiales para reforzar la seguridad local, acompañado por la intendenta María José Gentile.