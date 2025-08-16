Axel Kicillof llama a poner un "freno en las urnas" al Gobierno de Javier Milei
El gobernador bonaerense inauguró centros de salud en 9 de Julio y Pehuajó, donde aseguró que “lo único que siempre ha hecho el Gobierno Nacional es quitarnos recursos y paralizar todas las obras”.
Axel Kicillof volvió a manifestarse en clave electoral al señalar que el 7 de septiembre, cuando se lleven a cabo las elecciones legislativas provinciales, hay que “frenar” en las urnas el “ajuste” que lleva adelante Javier Milei.
“Estoy convencido de que los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando a la educación, a la ciencia y a los jubilados”, sostuvo el gobernador al inaugurar ese viernes un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Pehuajó.
“Este CAPS número 194 que inauguramos en la provincia es parte de una política permanente y de transformación estructural que estamos llevando adelante desde que asumimos. El sistema de salud estaba totalmente desarticulado y fragmentado: nuestro objetivo es que todos tengan un centro de salud cerca de sus casas, que se incorpore a la vida cotidiana del barrio y se enfoque además en la prevención y la cultura del cuidado”, señaló Kicillof durante la inauguración.
Además, el gobernador llamó a ponerle un “freno en las urnas” al gobierno libertario utilizando como instrumento la boleta de Fuerza Patria. “El 7 de septiembre hay que ponerle un freno en las urnas”, dijo.
En ese sentido, manifestó que “la boleta de Fuerza Patria es la herramienta indicada para eso y también para defender todas las transformaciones que estamos llevando adelante en la Provincia”.
Además, el mandatario provincial volvió a denunciar la quita de recursos a las provincias por parte del Poder Ejecutivo nacional y la paralización de la obra pública. “Lo único que siempre ha hecho el Gobierno Nacional es quitarnos recursos y paralizar todas las obras”, cuestionó.
En tanto, aseguró que en territorio bonaerense “nosotros proponemos un Gobierno provincial que inaugura centros de salud y trae las ambulancias y los patrulleros que necesita cada distrito”.
Kicillof estuvo acompañado del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak y el intendente local, Pablo Zurro. También participó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, con quien el gobernador entregó patrulleros en ese municipio.
Previamente, Kicillof estuvo en 9 de Julio, donde encabezó la apertura de otro Centro de Atención Primaria de la Salud e hizo entrega de móviles policiales para reforzar la seguridad local, acompañado por la intendenta María José Gentile.
