Lula da Silva no concurrirá a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur-UE: las razones

El presidente de Brasil no estará el sábado en la capital paraguaya, como sí lo harán Javier Milei y el uruguayo Yamandú Orsi, además del anfitrión Santiago Peña.

Presidente brasileño Lula da Silva.

Este viernes, Luiz Inácio Lula da Silva recibirá en Río de Janeiro a los enviados de la Unión Europea en la previa de la firma del acuerdo UE-Mercosur. Sin embargo, el presidente brasileño no concurrirá a Asunción para la suscripción formal del pacto comercial, a pesar de haber sido durante años el principal promotor del tratado.

Lula, en concreto, será anfitrión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la escala que los europeos realizarán antes de volar a la capital de Paraguay.

La negativa del brasileño de viajar a Asunción se conoció en medio de la tensión que rebrotó en las últimas horas entre Brasilia y Buenos Aires, después de que desde el Palacio do Planalto se anunciara que dejará de representar a la Argentina ante el gobierno venezolano.

No obstante, fuentes oficiales explicaron que la firma fue inicialmente planificada como un evento a nivel ministerial y Paraguay mandó “invitaciones” a los presidentes de los países miembros “a última hora”, superponiéndose con compromisos previamente asumidos por Lula.

Javier Milei sí estará en Asunción

javier milei de viaje
Javier Milei sigue de viaje.

En tanto, se prevé que Javier Milei asista a Asunción, al igual que su par uruguayo Yamandú Orsi, para la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de concurrir este viernes por la noche al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba.

El mandatario argentino viajará a Paraguay para la firma del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, al tiempo que buscará enviar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.

Tras la breve estadía en tierra paraguaya, Milei emprenderá el domingo otro viaje a Suiza, adonde disertará en el Foro Económico de Davos que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, esperándose que brinde otras de sus “clases magistrales” sobre anarcocapitalismo y cómo destruir el Estado desde adentro.

