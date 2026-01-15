Lula da Silva no concurrirá a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur-UE: las razones

El mandatario argentino viajará a Paraguay para la firma del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, al tiempo que buscará enviar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.

Tras la breve estadía en tierra paraguaya, Milei emprenderá el domingo otro viaje a Suiza, adonde disertará en el Foro Económico de Davos que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, esperándose que brinde otras de sus “clases magistrales” sobre anarcocapitalismo y cómo destruir el Estado desde adentro.