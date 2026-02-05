El Gobierno lanzó la Oficina de Respuesta Oficial y la web salió a contestarle con memes de todo tipo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nataliavolosin/status/2019493475679424699&partner=&hide_thread=false Lo de la Oficina de Respuesta Oficial de Milei y Caputo es tan “Bananas” de Woody Allen que un poco se los agradezco pic.twitter.com/5YCeuT03YG — Natalia Volosin (@nataliavolosin) February 5, 2026

La ocasión le dio respiro hasta a Alberto Fernández, quien por estos días enfrenta cargos en la justicia por la denuncia por violencia de género que le entabló su expareja Fabiola Yañez. El expresidente aprovechó para compartir una imagen de lo más simpática de cómo se vería el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien apodar "Pavorni".

Un periodista ya desmintió a la Oficina de Respuesta Oficial

El primer esfuerzo "esclarecedor" de la ORORA estuvo destinado a una nota del diario Clarín sobre las demoras en el cambio de vouchers por planes sociales, a la que calificó de "burda operación".

Pero el debut fue despedida cuando el periodista que escribió el artículo, Bernardo Martín Vázquez, se tomó el trabajo de señalar que la información es real, chequeada por el Gobierno, y que se cambió el título, "como gesto".