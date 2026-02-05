El Gobierno lanzó la Oficina de Respuesta Oficial y la web salió a contestarle con memes de todo tipo
Hay acusaciones, memes y chistes, pero sobre todas las cosas hay una reacción colectiva online a la creación de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno.
El Gobierno nacional anunció este jueves la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, que está en manos del tuitero libertario Juan Pablo Carreira. Como no podía ser de otro modo, en las redes sociales -que es donde probablemente se vayan a dar la mayoría de las "batallas" del flamante equipo- aparecieron los primeros memes casi en seguida después del mensaje para presentar la cuenta de X.
Una cosa es discutir en la sección de comentarios de cada artículo periodístico online o contenido en redes sociales, pero eso es para la gente común. A gran escala, las estructuras de peso, con el Gobierno de un país, necesitan otro recurso para salir a defender su postura, aclarar operaciones políticas o rechazar críticas. Y contar su verdad, de paso.
Claro que no faltaron las palabras ácidas de detractores del gobierno de Javier Milei sobre la estrategia de comunicación, sobre la utilización de medios del Estado para desmentir versiones y sobre el efecto que pasará a tener en la relación entre Casa Rosada y el periodismo.
Obviamente las comparaciones de la Oficina con el Ministerio de la Verdad -dependencia gubernamental que aparece en la novela "1984", de George Orwell- aparecieron en las redes sociales casi tan rápido como los memes.
Pero "1984" no fue la única referencia cultural al suceso de este jueves, sino que el cine también prestó sus argumentos, con la película "Bananas", de Woody Allen, también conocida como "La locura está de moda".
La ocasión le dio respiro hasta a Alberto Fernández, quien por estos días enfrenta cargos en la justicia por la denuncia por violencia de género que le entabló su expareja Fabiola Yañez. El expresidente aprovechó para compartir una imagen de lo más simpática de cómo se vería el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien apodar "Pavorni".
Un periodista ya desmintió a la Oficina de Respuesta Oficial
El primer esfuerzo "esclarecedor" de la ORORA estuvo destinado a una nota del diario Clarín sobre las demoras en el cambio de vouchers por planes sociales, a la que calificó de "burda operación".
Pero el debut fue despedida cuando el periodista que escribió el artículo, Bernardo Martín Vázquez, se tomó el trabajo de señalar que la información es real, chequeada por el Gobierno, y que se cambió el título, "como gesto".
