Javier Milei negó que la gente no llegue a fin de mes: "Hay 12 millones de pobres menos"

Javier Milei intentó justificar la payasada del Movistar Arena: "Cada uno se despeja como puede"

Tras recibir numerosas críticas por hacer un show en el Movistar Arena en el marco de la presentación de su libro "La Construcción del Milagro" el pasado 6 de octubre, Javier Milei se defendió, asegurando que es un "ser humano" y alegando que tiene todo el derecho del mundo a hacer "cosas divertidas" en sus "tiempos libres".

Ante un Guillermo Andino que remarcó que, para muchas personas, "Milei siempre es presidente, haga lo que haga, siempre es el presidente", el primer mandatario sostuvo: "Bueno, está bien, digamos, pero, ok, yo soy presidente, entiendo, pero, digo, la pregunta es, digo, porque yo escuché a algunos, digo, me quiero omitir los adjetivos calificativos, digamos, algunas personas que exigían de que yo, digamos, estuviera 7 por 24, digamos, trabajando".

Justificando su proceder, manifestó: "Entonces, el problema es, hay varias cuestiones, la primera es que usted no puede hacer eso porque usted necesita descansar. Entonces, digo, primero, o sea, lo primero que tendrían que, cuando hacen la cuenta es, si hay un tiempo que tienen que descansar, porque si usted no descansa, lo más probable es que no tome buenas decisiones".

"Y lo otro que tienen que hacer es también tener su momento de esparcimiento para, digamos, clarear la mente, para despejarse. Bueno, cada uno se despeja como puede, o sea, a mí, digamos, me resultó, digamos, en un momento que es muy duro, digamos, los ensayos de la banda me permitían, digamos, clarear la mente y volver a trabajar con mucha más fuerza", señaló tras ser duramente criticado, incluso, por programas de medios de otros países, tales como la CNN de Estados Unidos.

milei sobre movistar arena

Y sumó: "Aparte es interesante porque no es que, digamos, estábamos, porque sonábamos tan bien que creyeron que, digamos, sonábamos con una banda profesional".

Finalmente, continuó con su delirio musical: "Hubo una suerte de renacer, la mística, nuestra épica. Creo que en el Movistar se dio una situación muy muy linda. Lo primero que hay que entender es que soy un ser humano y en mis tiempos libres puedo hacer cosas divertidas, como tener una banda de rock y cantar. Además, sonamos bien...".