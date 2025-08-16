Milei habló sobre la película de Francella: "Les duele el éxito sin financiamiento del Estado"

La desilusión de Pablo Echarri con Guillermo Francella: "Me duele porque su opinión es importante"

Guillermo Francella está de regreso en el cine con su nueva película, "Homo Argentum", pero al margen de las críticas adversas sobre su trabajo, sus declaraciones recientes le valieron más de una protesta, incluso de colegas como Pablo Echarri, que no pudo disimular su desilusión esta semana.

"Me alegro mucho que la gente opine, que se exprese y que muestre su verdadero corazón y que trasluzca su pensamiento. Eso siempre es mejor saberlo, que no saberlo. Yo siempre estuve en desventaja porque otros ocultaban lo que pensaban", sentenció Pablo Echarri en el programa Puro show.

"Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo", razonó Echarri, para quien este tipo de cine, "al no ser comprendido es minimizado", incluso por colegas de oficio.

"La discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no, y creo que realmente se equivoca. Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante", agregó.

echarri francella

Entre las producciones con apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) estuvo "El secreto de sus ojos", dirigida por Juan José Campanella que en 2010 ganó un premio Oscar como Mejor Película Extranjera.

Otras producciones que se volvieron clásicos del cine argentino también obtuvieron el apoyo del ente público, pero desde que empezó el mandato de Javier Milei, en diciembre de 2023, las partidas presupuestarias se redujeron al mínimo, hubo cientos de despidos y se paralizó casi por completo la actividad audiovisual.

"Lo que intenta generar", la falta de apoyo del INCAA, "es que esos creadores no puedan desarrollar su talento, los nuevos directores de teatro han salido del off. Imaginemos por un minuto si lo único que existiera fueran películas populares, taquilleras, nuestra sociedad sería paupérrima y pobre", quiso reflexionar Echarri este viernes.

"Por suerte es una opinión y no milita eso, si militara sería más complicado, nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos", reconoció el actor.