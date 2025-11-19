Javier Milei pidió apoyo a empresarios y confesó que "la mejora en el bolsillo será paulatina"

“Tengo en el tintero 600 mil decretos” vinculados a modificaciones estructurales, afirmó, y luego anticipó: “Agréguenle velocidad: habrá muchas más reformas.”

El Presidente explicó que su programa económico se sostiene sobre cinco "anclas": las tres tradicionales (cambiaria, monetaria y fiscal) y dos nuevas, la geopolítica y la política. Sobre esta última, destacó que la "decisión de la gente de no volver al pasado" es lo que "hace posible todo lo demás".

En el encuentro, que coincidió con el segundo aniversario del balotaje que lo llevó a la Casa Rosada, Milei agradeció el respaldo social y aprovechó para criticar a la oposición. Denunció que su administración debió soportar intentos de "sabotear el programa económico" durante 2024, asegurando que el Gobierno resistió “más de 40 leyes en contra” sin desviarse del rumbo fiscal.