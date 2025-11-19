Javier Milei pidió apoyo a empresarios y confesó que "la mejora en el bolsillo será paulatina"
El mandatario expuso este miércoles en Corporación América, donde aseguró que impulsará más reformas.
El presidente Javier Milei encabezó este miércoles una exposición ante referentes de Corporación América, donde reafirmó el camino "abiertamente reformista" de su Gobierno, aunque moderó las expectativas sobre el corto plazo económico y reconoció que viene lenta la recuperación.
Milei advirtió a los presentes que, si bien el Gobierno profundizará los cambios estructurales, “la mejora en el bolsillo será paulatina”, ya que el "cambio necesita tiempo". En ese marco, convocó a los empresarios a involucrarse activamente para "sacar el país adelante".
"Necesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado", expresó el Jefe de Estado ante el auditorio.
El mandatario sorprendió al sector privado al revelar la magnitud de su agenda pendiente. Además de los proyectos legislativos que se enviarán a sesiones extraordinarias, Milei aseguró que todavía tiene una reserva enorme de modificaciones en carpeta.
“Tengo en el tintero 600 mil decretos” vinculados a modificaciones estructurales, afirmó, y luego anticipó: “Agréguenle velocidad: habrá muchas más reformas.”
El Presidente explicó que su programa económico se sostiene sobre cinco "anclas": las tres tradicionales (cambiaria, monetaria y fiscal) y dos nuevas, la geopolítica y la política. Sobre esta última, destacó que la "decisión de la gente de no volver al pasado" es lo que "hace posible todo lo demás".
En el encuentro, que coincidió con el segundo aniversario del balotaje que lo llevó a la Casa Rosada, Milei agradeció el respaldo social y aprovechó para criticar a la oposición. Denunció que su administración debió soportar intentos de "sabotear el programa económico" durante 2024, asegurando que el Gobierno resistió “más de 40 leyes en contra” sin desviarse del rumbo fiscal.
