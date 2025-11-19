El posteo de Javier Milei a dos años del triunfo que lo llevó a la Presidencia: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"

Javier Milei y Donald Trump compartirán el sorteo del Mundial 2026 en Washington

Javier Milei volverá a Estados Unidos para participar del sorteo del Mundial 2026, una ceremonia que lo tendrá sentado en el palco presidencial junto a Donald Trump. La presencia del mandatario argentino en el acto -que se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington- fue confirmada a la Agencia Noticias Argentinas por fuentes oficiales, que remarcaron que el viaje se inscribe en la intensa agenda bilateral que ambos gobiernos vienen desarrollando desde comienzos de año.

La FIFA eligió como escenario el emblemático teatro estadounidense, sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, que cuenta con una capacidad para 2.442 personas. El lugar fue ofrecido directamente por Trump, en lo que desde Washington consideran un gesto de cercanía hacia Gianni Infantino y, en paralelo, un movimiento que reafirma su sintonía política con Milei.

“El presidente estadounidense, Donald Trump, da la bienvenida al presidente argentino, Javier Milei”, fue la frase difundida por la agencia NA junto a la imagen del encuentro previo en la Casa Blanca, una postal que ya se volvió recurrente en el vínculo entre ambos mandatarios.

trump y milei 2

El sorteo definirá la distribución de los grupos del torneo que tendrá por primera vez una triple sede: Estados Unidos, México y Canadá. Según explicaron a NA, Milei seguirá todo el procedimiento desde el sector reservado a jefes de Estado, acompañado exclusivamente por Trump, con quien comparte una línea ideológica que ambos buscan proyectar dentro y fuera del continente.

Fuentes consultadas resaltaron que el libertario y el republicano “consolidaron un vínculo ideológico y personal”, y que actúan en tándem “para barrer con los gobiernos populistas y fortalecer la derecha en la región”.

El mandatario llegará así a su viaje número quince a territorio estadounidense desde que asumió la gestión. En esta ocasión, además del evento deportivo, existe una expectativa adicional: podría concretarse la firma del acuerdo comercial que la Casa Blanca anunció semanas atrás. Aunque ese punto “no está confirmado por los canales oficiales”, en el entorno presidencial aseguran que Milei tiene la intención firme de avanzar en ese entendimiento siempre que la agenda bilateral lo permita.

Si bien no trascendieron detalles de la comitiva que lo acompañará, la visita se interpreta como un nuevo capítulo en la estrategia internacional del jefe de Estado, quien busca profundizar su alineamiento con Washington. Con el calendario mundialista generando atención global y el clima político estadounidense dominado por la figura de Trump, el sorteo se convertirá en un escenario que Milei aprovechará para reforzar su presencia internacional, exhibir cercanía con su par republicano y, al mismo tiempo, seguir posicionándose en el tablero político regional.