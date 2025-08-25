Javier Milei reapareció en pleno escándalo: minuto a minuto del acto en Junín

Live Blog Post

Habló Karina Milei pero sin menciones a las denuncias en su contra

La hermana del Presidente se "solidarizó" con sus militantes, tras denunciar que fueron atacados "por pensar distinto".

"Quiero solidarizarme con toda nuestra gente, con nuestra juventud que fue brutalmente golpeada. Por eso nosotros decimos 'Kirchnerismo nunca más', no queremos que pasen más estas cosas. No puede ser que los que piensen distinto le tengan que pegar a los otros. Gracias por poner todo lo que hay que poner", expresó.

Seguí leyendo esta nota.