¿Nueva interna? Aseguran que Luis Caputo le echó la culpa a Javier Milei por los problemas económicos del país

"Ahora: si esto lo dijo el Fondo Monetario y ellos están haciendo lo que dijo el Fondo Monetario, ¿por qué el señor Caputo está culpando a Milei? Porque Caputo lo está culpando a Milei en este kilombo... insisto, no sé cómo sigue siendo Ministro de Economía", expresó Pazos en referencia a grieta entre Casa Rosada y el Palacio de Hacienda.

"En este kilombo Caputo está diciendo a los gritos que el responsable de la deblacle que se viene, financiera, es Javier Milei. Lo viene diciendo de a poco, se los advertí acá cuando vi la primera línea en un diario sobre que pasaba, lo gritó Bonelli el viernes y ya es vox populi. Hoy lo vuelve a decir La Nación", resumió la conductora.

"Así que, chicos, estamos en un kilombo grande. Se vienen horas muy importantes en nuestro país", vaticinó.