¿Nueva interna? Aseguran que Luis Caputo le echó la culpa a Javier Milei por los problemas económicos del país
Parecería que algo se resquebrajó entre el Presidente y su "chanchito de yeso", que suele recibir halagos públicos. A puertas cerradas, la historia sería otra.
"Yo no sé cómo Milei todavía no echó a Caputo", lanzó este lunes al mediodía Nancy Pazos, sin duda haciéndose eco de la información de colegas que durante el fin de semana dieron a entender que la relación entre el presidente, Javier Milei, y su ministro de Economía, Luis Caputo.
"Caputo le está dando... lo está acusando de que el kilombo financiero que se está viniendo es culpa de Milei", aseguró la periodista en su programa por Radio 10.
"El señor Diego Genoud escribe este fin de semana la única versión distinta de este tema. Qué dice Genoud: que los que pidieron retracción y subir las tasas para evitar que haya una corrida del dólar -que es lo que está pasando en este momento, y eso fue lo que hizo la recesión imposible que estamos tolerando en este momento-, fue el propio Fondo Monetario", explicó la conductora.
Nancy Pazos explicó las modificaciones más recientes a las tasas de interés a "la técnica del Fondo Monetario", para países en el programa que está la Argentina, y aseguró que "eso dicen ellos: que cuando dieron la última plata dijeron 'hermano, no queremos que vuelvas a hacer la que hiciste antes'", en referencia al desempeño de Luis Caputo como ministro de Economía de Mauricio Macri.
"Eso le dijeron a Caputo", agregó Pazos en referencia a Luis Caputo, Javier Milei y la novela que pareciera haber quedado en un segundo plano por el supuesto pago de coimas a la hermana presidencial, Karina Milei.
"Ahora: si esto lo dijo el Fondo Monetario y ellos están haciendo lo que dijo el Fondo Monetario, ¿por qué el señor Caputo está culpando a Milei? Porque Caputo lo está culpando a Milei en este kilombo... insisto, no sé cómo sigue siendo Ministro de Economía", expresó Pazos en referencia a grieta entre Casa Rosada y el Palacio de Hacienda.
"En este kilombo Caputo está diciendo a los gritos que el responsable de la deblacle que se viene, financiera, es Javier Milei. Lo viene diciendo de a poco, se los advertí acá cuando vi la primera línea en un diario sobre que pasaba, lo gritó Bonelli el viernes y ya es vox populi. Hoy lo vuelve a decir La Nación", resumió la conductora.
"Así que, chicos, estamos en un kilombo grande. Se vienen horas muy importantes en nuestro país", vaticinó.
Te puede interesar
Dejá tu comentario