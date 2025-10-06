"Milei, milagro es llegar al 15 del mes", el pasacalles a metros de donde se presenta el Presidente

Batería: A cargo del diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch , representante de la provincia de Buenos Aires.

Primera Guitarra: Interpretada por su hermano, Joaquín Benegas Lynch , quien es también candidato a senador nacional.

Bajo: Lo ejecuta Marcelo Duclós , biógrafo de Milei y una persona de su círculo íntimo.

Coros y Voces: La diputada Lilia Lemoine participa en los coros, y también se sumó la pareja de Duclós, Ana Tamagno , quien también acompaña vocalmente al mandatario.

Segunda Guitarra: El rol lo cumple Hernán Scarfó.

Además de los músicos principales, la formación se completa con otras figuras allegadas al presidente, como el abogado Fernando Mezzina y Mario Suli, asistente personal de Milei, aunque sus roles musicales específicos no han sido detallados.

javier milei cantando Javier Milei.

Cómo se formó la "Banda Presidencial"

La conformación de esta banda quedó en evidencia gracias a una foto compartida en la red social X por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La imagen mostraba a los integrantes durante un ensayo previo en la Quinta de Olivos, lo que confirmaba que el evento de presentación tendría una fuerte impronta de espectáculo político-musical.

Este formato de evento, que combina la presentación de sus ideas económicas y políticas plasmadas en el libro con un show, busca repetir la fórmula de espectáculo y mensaje político que ha caracterizado al actual mandatario desde antes de asumir la presidencia. La presencia de estas figuras, muchas de ellas referentes de La Libertad Avanza, refuerza el carácter de acto político masivo, que se llevó a cabo en el Movistar Arena con capacidad para 15.000 personas.