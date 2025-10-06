Tensión en la previa al acto de Javier Milei en Villa Crespo: se agarraron a trompadas

Libertarios increparon a Lautaro Maislin

En la previa al acto del presidente Javier Milei, un grupo de militantes de La Libertad Avanza (LLA) increparon al periodista de C5N Lautaro Maislin.

Se vivieron varios momentos de tensión en las inmediaciones del Movistar Arena por la presencia de militantes libertarios pero también una contramarcha de opositores. En ese marco, los seguidores de Milei se la agarraron con el cronista.

Los simpatizantes, identificados con remeras de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, rodearon al cronista cuando intentaba ingresar al estadio y comenzaron atacarlo cuando les consultó por la situación de José Luis Espert: "¿De qué estás hablando? ¿Cuántos años tenés? No viviste nada"; "Ni siquiera está imputado, ustedes tienen a todos procesado"; "Ustedes hablan de democracia y libertad, y no nos dejan expresar"; "Dejen de cagar en un balde, por favor", fueron algunos de los comentarios.