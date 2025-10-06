Tensión en la previa al acto de Javier Milei en Villa Crespo: se agarraron a trompadas
A la concentración de militantes libertarios en las inmediaciones del Movistar Arena se le sumó una contramarcha de opositores, lo que escaló la tensión.
El presidente Javier Milei inicia una semana clave, en la que encabezará los próximos actos de campaña en distintas provincias para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA), y que lo tendrá como orador y "showman" de la presentación de su libro, que tuvo algunos incidentes en la previa.
Es que este lunes el mandatario presenta su libro "La construcción del milagro", en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo e incluirá un discurso y una performance musical del mandatario junto a "La Banda Presidencial", integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.
En la previa, militantes libertarios se concentraron en las inmediaciones del estadio, al tiempo que se registró una contramarcha de opositores que se reunieron para repudiar al Presidente. La tensión fue escalando al punto tal que hasta se registraron peleas a trompadas y patadas, que se vieron en vivo durante la transmisión de C5N.
"Me parece que va a haber peleas... ahora peleas, en vivo. Va a avanzar la Gendarmería. Era uno contra uno, mano a mano, pero luego llegaron otros a sumarse para pegarle a la persona que estaba sola", relató el periodista Nicolás Munafó.
Libertarios increparon a Lautaro Maislin
En la previa al acto del presidente Javier Milei, un grupo de militantes de La Libertad Avanza (LLA) increparon al periodista de C5N Lautaro Maislin.
Se vivieron varios momentos de tensión en las inmediaciones del Movistar Arena por la presencia de militantes libertarios pero también una contramarcha de opositores. En ese marco, los seguidores de Milei se la agarraron con el cronista.
Los simpatizantes, identificados con remeras de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, rodearon al cronista cuando intentaba ingresar al estadio y comenzaron atacarlo cuando les consultó por la situación de José Luis Espert: "¿De qué estás hablando? ¿Cuántos años tenés? No viviste nada"; "Ni siquiera está imputado, ustedes tienen a todos procesado"; "Ustedes hablan de democracia y libertad, y no nos dejan expresar"; "Dejen de cagar en un balde, por favor", fueron algunos de los comentarios.
