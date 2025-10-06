Gordo Dan sobre el "pasado peronista y PRO" de Diego Santilli: "Ya nos teñimos de colorado"
El influencer libertario es uno de los elegidos por Javier Milei para acompañarlo en el ingreso al acto en el Movistar Arena.
El presidente Javier Milei es este lunes orador y "showman" de la presentación de su libro, en un acto que cuenta con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza (LLA), y uno de ellos, Daniel "Gordo Dan" Parisini, no tuvo pruritos en asegurar que apoyará a Diego Santilli como candidato, pese a su pasado macrista y pernonista.
Es que este lunes el mandatario presenta su libro "La construcción del milagro", en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo e incluirá un discurso y una performance musical del mandatario junto a "La Banda Presidencial", integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.
En las inmediaciones, el influencer libertario, que ingresará junto a Milei al estadio, sostuvo que la renuncia de José Luis Espert le pareció "un gesto de grandeza", ya que consideró que "la causa es más importante que cada una de las personas que individualmente la defienden", por lo que sostuvo: "Creo que él entendió que ya le estaba causando algún daño a la a la campaña de los candidatos y al Presidente y decidió tomar esa decisión, lo cual yo la verdad que me me toca apoyar".
El entrevistador, entonces, le preguntó a Parisini si se sentía "cómodo militando a Diego Santili con el pasado peronista, en el PRO y demás que tiene", y fue contundente: "Bueno, viste que ayer nos teñimos de colorado. ¿ya estás teñido de colorado?".
"Creo que Diego es un tipo inteligente, más allá de las diferencias que hayamos tenido en en el pasado en términos políticos. Y creo que puede hacer una gran campaña en la provincia de Buenos Aires. De hecho, ya le ganó a los kukas una vez", consideró Gordo Dan.
Consultado sobre la interna en LLA, el influencer sentenció: "Yo la verdad es que, en este momento, no estoy percibiendo ninguna interna, ningún quilombo, estamos todos en esto para apoyar el proyecto del presidente Milei y la verdad que es lo único que me interesa para no retroceder digamos en el rumbo que que el presidente le dio al país en el 2023 que creo que es lo más importante".
