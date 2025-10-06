Gordo Dan sobre el "pasado peronista y PRO" de Diego Santilli: "Ya nos teñimos de colorado"

"Creo que Diego es un tipo inteligente, más allá de las diferencias que hayamos tenido en en el pasado en términos políticos. Y creo que puede hacer una gran campaña en la provincia de Buenos Aires. De hecho, ya le ganó a los kukas una vez", consideró Gordo Dan.

Consultado sobre la interna en LLA, el influencer sentenció: "Yo la verdad es que, en este momento, no estoy percibiendo ninguna interna, ningún quilombo, estamos todos en esto para apoyar el proyecto del presidente Milei y la verdad que es lo único que me interesa para no retroceder digamos en el rumbo que que el presidente le dio al país en el 2023 que creo que es lo más importante".