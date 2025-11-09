Javier Milei publicó un video cantando para recordar la caída del Muro de Berlín

Milei Libre Muro de berlin

Javier Milei imitó a Donald Trump al ritmo de "YMCA" en la CPAC

El presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos para participar, entre otros eventos, de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento que incluyó una cena de gala en Mar-a-Lago, la propiedad de Donald Trump en Palm Beach.

Durante su asistencia, el mandatario argentino fue recibido efusivamente, casi como una estrella de rock, y protagonizó un momento llamativo: imitó a Donald Trump al bailar la icónica canción "YMCA" de los Village People en el escenario.

Además de su participación en la CPAC, Milei aprovechó su visita para exponer sus ideas en el America Business Forum, donde detalló su plan de gobierno y reafirmó su postura a favor de la defensa del derecho a la vida y la propiedad privada.