Javier Milei publicó un video cantando para recordar la caída del Muro de Berlín
"Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real", expuso el mandatario en sus redes sociales.
El presidente Javier Milei celebró el 36° aniversario de la caída del Muro de Berlín, compartiendo en sus redes sociales un video en el que canta el tema "Libre" de Nino Bravo.
"UNA REFLEXIÓN SOBRE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN/SOCIALISMO. Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real. En su caída quedó al descubierto el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que bienestar y justicia son dos caras de la misma moneda", expuso.
Y agrego: "Por ende, nada que salga de valores despreciables como la envidia, el odio, el resentimiento, la quita de la libertad, la injusticia y el asesinato (la base de valores subyacentes en todo experimento socialista) terminará de buena manera. Sólo traerá miseria y violencia a su paso".
"Por eso, abrazando las ideas de la libertad y los valores de occidente (la cultura judeo-cristiana), el bienestar vendrá por añadidura, de la mano del orden espontáneo y la creatividad de los individuos. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!", concluyó el mandatario, adjuntando un video de él cantando el legendario tema de Nino Bravo.
Pero, lamentablemente, Javier Milei fue víctima de una fake news bastante propagada, ya que el guiño musical elegido no fue escrita en homenaje a Peter Fechter, joven alemán asesinado al intentar cruzar el muro. Uno de sus autores, Pablo Herrero, aclaró hace años que la letra nació inspirada en la falta de libertad durante la dictadura franquista en España, y no en la historia del muro que separó a las dos Alemanias.
Javier Milei imitó a Donald Trump al ritmo de "YMCA" en la CPAC
El presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos para participar, entre otros eventos, de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento que incluyó una cena de gala en Mar-a-Lago, la propiedad de Donald Trump en Palm Beach.
Durante su asistencia, el mandatario argentino fue recibido efusivamente, casi como una estrella de rock, y protagonizó un momento llamativo: imitó a Donald Trump al bailar la icónica canción "YMCA" de los Village People en el escenario.
Además de su participación en la CPAC, Milei aprovechó su visita para exponer sus ideas en el America Business Forum, donde detalló su plan de gobierno y reafirmó su postura a favor de la defensa del derecho a la vida y la propiedad privada.
