El Gobierno informó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff, el argentino rehén de Hamas

El gobierno argentino expresó su solidaridad a la familia Rudaeff, y reclamó una digna sepultura que “brinde consuelo después de tanto sufrimiento”.

El 13 de octubre, a días del anuncio del pacto de paz, el libertario a través de su cuenta de X supo reclamar por el argentino: “Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—”.

“También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz”, agregó.