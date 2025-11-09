El Gobierno informó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff, el argentino rehén de Hamas
Rudaeff murió el 7 de octubre de 2023.
El Gobierno Nacional informó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff, un argentino asesinado por Hamas durante el ataque del 7 de octubre en Israel, por el que el presidente Javier Milei reclamó durante los últimos meses. A cambio el gobierno que lidera Benjamín Netanyahu entró a la Cruz Roja 15 cuerpos de palestinos que tenía en su poder.
Según el comunicado, publicado hoy en la red social X (ex Twitter), el cuerpo de Rudaeff permaneció en manos de la organización terrorista Yihad Islámica en la Franja de Gaza durante más de dos años, hasta su entrega este sábado, como parte de un acuerdo de paz mediado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Rudaeff estaba casado con Yaffa, con quien tuvo cuatro hijos (Noam, Nadav, Bar y Ben). Lior nació en Argentina y se mudó a Israel con su familia a los 7 años, instalándose en el kibutz Nir Yitzchak. Rudaeff trabajó en agricultura y como camionero, y se ofreció como médico y conductor de ambulancia de su comunidad.
Rudaeff nació en Buenos Aires, pero a los 8 años se mudó junto a su familia al kibutz Nir Yitzhak. Tenía esposa y cuatro hijos y se desempeñaba como conductor de ambulancia y médico voluntario.
“Durante la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre del 2023, Lior fue asesinado mientras defendía su comunidad”, denunciaron desde el Gobierno, al tiempo que aclararon que su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza.
El gobierno argentino expresó su solidaridad a la familia Rudaeff, y reclamó una digna sepultura que “brinde consuelo después de tanto sufrimiento”.
El 13 de octubre, a días del anuncio del pacto de paz, el libertario a través de su cuenta de X supo reclamar por el argentino: “Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—”.
“También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz”, agregó.
